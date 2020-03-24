Почти 500: в России за сутки зафиксировано 57 новых случаев коронавируса





В России за сутки зафиксировано 57 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 14 регионах России, среди которых оказалась и Волгоградская область, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальную информацию Роспотребнадзора РФ.

Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в Москве - 28 случаев за сутки. В Волгоградской области, как уже сообщалось, подтвержден один случай коронавируса. Им заразилась женщина, которая отдыхала в ОАЭ и вернулась домой транзитом через столицу рейсом SU 1184 Москва - Волгоград. Болезнь проходит в легкой форме. Волгоградка госпитализирована в инфекционную больницу №1 в Кировском районе. Все, кто контактировал с больной, находятся на карантине.





По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписаны по выздоровлению 5 человек: один в Московской области, один в Кемеровской области, три в Красноярском крае. За весь период выписано 22 человека, из них 19 граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии.



