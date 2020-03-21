В Волгоградской области взвесили улов спецоперации «Путина»





В рамках специальной операции в семи районах области задержаны браконьеры. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, в акватории реки Аксай Курмоярский в 10 км северо-западнее от х. Сафронов Котельниковского района за незаконный лов рыбы участковым уполномоченным полиции задержан 52-летний местный житель, который с помощью рыболовной сети осуществлял незаконный лов рыбы.

В акватории Волгоградского водохранилища на реке Торгун, расположенной в 13 км. северо-западнее п.Торгунский Николаевского района, попался 53-летний житель села Кайсацкое с сетями.

Два аналогичных факта зафиксированы в Ленинском районе, а также на водных объектах Клетского, Котовского, Фроловского и Жирновского районов.

Напомним, операция «Путина» проводится с 13 марта 2020 года в целях предупреждения и пресечения преступных посягательств на водные биоресурсы, обеспечения их сохранности, установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению преступления в данной сфере.



