Политика 20.03.2020 10:44
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20.03.2020 10:44
В Палласовском районе директор муниципальной спортшколы и физрук оказались на скамье подсудимых. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге. По ходатайству следователя, руководитель учреждения судом отстранен от занимаемой должности.
По данным следствия, начиная с осени 2017 года и на протяжении двух лет директор спортивной школы заключал со своим приятелем, учителем физкультуры районной средней школы, фиктивные трудовые договоры, на основании которых впоследствии готовил приказы о приеме его на должность тренера. В дальнейшем он давал своим подчиненным указания вносить в табели учета рабочего времени данные о якобы отработанных тренером часах.
На основании этих подложных документов комитетом по образованию администрации района преподавателю начислялась зарплата, которой тот делился со своим номинальным работодателем. Установлено, что бюджету был причинен ущерб на сумму порядка 235 тысяч рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области, сотрудники которого осуществляли и оперативное сопровождение хода расследования мошеннической схемы.
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