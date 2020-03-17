Банк «Открытие» запустил новую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса





Стартовала новая рекламная кампания банка «Открытие» в поддержку акции — «До 8% на остаток» по расчетному счету. Об этом ИА"Высота 102" сообщила пресс-служба банка.

Акция доступна для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса при условии открытия первого счета в банке, подключения пакета услуг и оформлении корпоративной карты. Она подразумевает ежемесячную выплату процентов на остаток по расчетному счету до 8% в зависимости от выбранного пакета услуг. Начисление процентов производится на ежедневный входящий остаток по всем рублевым счетам клиента, включенным в пакет услуг.

Кампания представляет собой новый шаг в развитии платформы «Неприниматели». Это люди, которые не принимают трудности и делают свое дело вопреки обстоятельствам. Ролик построен на метафорическом сравнении музыкальных инструментов и инструментов для бизнеса. Современные предприниматели осознают, что для развития своего дела недостаточно только обычных инструментов и банк «Открытие» идет им навстречу, предлагая расчетный счет с выплатой процентов на остаток до 8%, кредиты на развитие бизнеса по специальной ставке от 9,2%, образовательные программы и удобные онлайн сервисы, чтобы бизнес «зазвучал» по-новому.

Концепцию рекламной кампании разработала внутренняя креативная команда банка «Открытие», продакшн — OkeyDokey. Ролики хронометражем 25, 10 и 6 секунд будут транслироваться в диджитал-каналах.

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Сроки проведения акции - со 2 марта по 31 декабря 2020 года.

Малый и средний бизнес — один из ключевых сегментов для банка «Открытие». В «Открытии» обслуживается более 218 тысяч активных клиентов в сегменте МСБ.

В 2019 году банк «Открытие» признан самым выгодным банком для ИП по версии аналитического агентства Markswebb. Эксперты выделили виртуальную корпоративную карту банка и лучшие ставки по торговому эквайрингу.



