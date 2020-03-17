Полумиллиардный заказ на строительство плотин в Волгоградской области заблокировали на финише





Волгоградское УФАС приостановило подведение итогов аукциона на строительство 30 водопропускных сооружений в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», с жалобой на положения документации в антимонопольный орган обратилось ООО «Стройгазсервис» из Ингушетии. В компании считают, что проектно-сметная документация была выполнена с грубыми нарушениями действующего законодательства, а именно ФЗ-44 и градостроительного кодекса. Также есть противоречия со сметной документации, указывается в жалобе. В частности, подчеркивается в документе, опубликованном на сайте госзаказов, заказчик – ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» - допустил частичное отсутствие в составе документации о закупке проектной документации. Это, как считают в компании, делает невозможным формирование предложений для участников закупки, нарушая законодательство РФ.

Рассмотрение жалобы состоится 18 марта. Между тем, 16 марта были подведены итоги аукциона. Заявки на участие в аукционе подавали две компании - ООО "Профстрой" и АО "Группа компаний ЕКС". Члены комиссии признали заявку первого участника не соответствующей документации. Аукцион был признан несостоявшимся, до финиша добрался лишь один участник - АО "Группа компаний ЕКС", которое предложило цену в 434,6 миллиона рублей, что ниже начальной стоимости контракта - почти в 450 миллиона рублей.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что заказчик строительства 30 водопропускных плотин вынужден был подправить конкурсную документацию после возникших вопросов у участников закупки.

Согласно техзаданию, в рамках предстоящих работ планируется провести комплекс земляных работ с устройством водоотливов и бетонных оголовков, входную и выходную части водопропускного сооружения, демонтаж поврежденных труб, гидроизоляцию новых труб и т.д. Плотины предназначены для улучшения обводнения поймы, испытывающей нехватку воды после скудных паводков.

Работы по строительству таких плотин начались в Волгоградской области еще в прошлом году в рамках реализации нацпроекта «Экология».



