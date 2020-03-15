Спорт

Волгоградский «Ротор» выиграл у ярославского «Шинника» в Подмосковье со счетом 1:0

Спорт 15.03.2020 16:54
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15.03.2020 16:54


Сегодня волгоградский «Ротор» сыграл со счетом 1:0 с ярославским «Шинником». Как сообщает ИА «Высота 102», матч прошел на стадионе в Химках из-за плохого состояния газона в родном городе «Шинника». Матч прошел со зрителями.  Небольшое количество болельщиков  вписывалось в установленные столичными властями ограничения в связи с эпидемией коронавируса – проводить зрелищные мероприятия массовостью не более 5 тысяч человек. Матч проходил в непростых погодных условиях - в Подмосковье шел снег. 
Первый тайм закончился ничьей, несмотря на явное преимущество "Шинника". Однако во второй половине матча на 56-ой минуте нападающий Камиль Муллин забил гол  с передачи Дениса Ткачука. Несмотря на то, что волгоградцы продолжили серию атак, поразить ворота противника больше игрокам "Ротора" так и не удалось. 
После победы над ярославским клубом "Ротор" набрал 56 очков и остался на первом месте.  Между тем, во вторник  руководство российской премьер-лиги вместе с представителями клубов будут решать вопрос о приостановке чемпионата в связи с опасной эпидемиологической обстановкой. 

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