В Волгоградской области пьяный селянин с пилой ограбил магазин





В краже продуктов, денег и сигарет из магазина в Суровикинском районе обвиняется 23-летний местный житель. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, следователи полиции завершили расследование этой кражи, совершенной 1 февраля текущего года в одном из хуторов района.

Установлено, что фигурант дела в момент совершения преступления был сильно пьян. Проходя мимо магазина он решился на кражу продуктов. По дымовой трубе он забрался на крышу, разобрал несколько листов шифера и проник на чердак, но проломить потолок не смог. Селянин пошел домой, где взял пилу, а затем вернулся обратно. С помощью инструмента он выпилил отверстие в перекрытии чердака и проник через него в торговый павильон. Его добычей стали 700 рублей, несколько пачек сигарет, зажигалки, продукты, после чего с места происшествия он скрылся. Ущерб составил около 4 тысяч рублей. Прибыв домой, мужчина спрятал похищенное в гараже. О происшествии в полицию сообщила продавец, которая пришла утром на работу.

Подозреваемого задержали. Он сознался в содеянном и пояснил, что пошел на преступление под влиянием алкоголя. Со содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области