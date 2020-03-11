В Волгоградской области власть снова хочет спросить жителей о московском времени





Провести 22 апреля опрос жителей по вопросу перевода стрелок параллельно с голосованием по вопросам поправок в Конституцию РФ предложил сегодня спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин, сообщает ИА "Высота 102". Руководитель законодательной власти региона высказался в том духе, что часть населения недовольна произошедшим по итогам референдума два года назад переводом стрелок на час вперед от московского времени. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал спикера и сообщил, что на днях встречался с представителями ветеранского сообщества, которые подняли вопрос о времени. «Ветеран сказал, что у него в семье позиция по переводу стрелок за прошедшие два года поменялась». Глава региона также поведал о встречах с родителями детей, которые встают рано, не хотят завтракать и спят на первом уроке. Вспомнил Андрей Бочаров и предпринимательское сообщество, связанное с Москвой. Андрей Бочаров в ответ заявил, что не возражает против вынесения вопроса о переводе стрелок на голосование и готов организационно поддержать инициативу. "Это вопрос насущный", - сказал губернатор.







Как пояснила после окончания заседания председатель комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья Наталья Семенова, голосование по вопросу перевода стрелок часов не будет иметь статус референдума. "Это только опрос мнений граждан", - подчеркнула депутат.

"Если результат будет 50 на 50, или сторонников местного времени окажется больше, то и возвращаться к этой теме не имеет смысла. А вот если сторонников возвращения московского времени будет большинство, то будем решать вопрос", - пояснила Семенова. Она еще раз отметила, что два года назад речь шла об изменении федерального закона, а сейчас власть хочет только поинтересоваться у граждан, насколько комфортно им живется по местному времени.



