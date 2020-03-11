Политика

Единороссы оценили кадровую «находку» губернатора Волгоградской области

Политика 11.03.2020 10:38
0
11.03.2020 10:38




Сегодня «Единая Россия» одобрила кандидатуру Олега Николаева на пост председателя комитета промышленности, торговли и ТЭК. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с заседания президиума регионального политсовета партии. Чиновник также займет должность вице-губернатора.
Членам президиума кандидат понравился. Так, председатель думского комитета по культуре, делам национальности и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политике Татьяна Бухтина заявила, что это достойная кандидатура и призвала поддержать Николаева, который всегда оперативно откликается на обращения депутатского корпуса. Еще один член президиума Ирина Соловьева также отметила оперативность Николаева по рассмотрению обращений граждан. 
Накануне Николаева освободили от должности руководителя комитета ЖКХ и ТЭК и назначили временно исполняющим обязанности заместителя губернатора.
Глава региона Андрей Бочаров в этот же день внес в областную думу законопроект о внесении изменений в закон "О системе органов исполнительной власти Волгоградской области". Согласно документу, ранее возглавляемый Романом Бековым комитет преобразуется в комитет с расширенными функциями - он будет курировать не только сферу промышленности и торговли, но и топливно-энергетический комплекс.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Политика
11.03.2020 12:47
Политика 11.03.2020 12:47
Комментарии

0
Далее
Политика
11.03.2020 12:30
Политика 11.03.2020 12:30
Комментарии

0
Далее
Политика
10.03.2020 15:18
Политика 10.03.2020 15:18
Комментарии

0
Далее
Политика
10.03.2020 14:59
Политика 10.03.2020 14:59
Комментарии

0
Далее
Политика
05.03.2020 20:34
Политика 05.03.2020 20:34
Комментарии

0
Далее
Политика
04.03.2020 14:55
Политика 04.03.2020 14:55
Комментарии

0
Далее
Политика
02.03.2020 18:59
Политика 02.03.2020 18:59
Комментарии

0
Далее
Политика
02.03.2020 16:20
Политика 02.03.2020 16:20
Комментарии

0
Далее
Политика
02.03.2020 15:22
Политика 02.03.2020 15:22
Комментарии

0
Далее
Политика
02.03.2020 12:04
Политика 02.03.2020 12:04
Комментарии

0
Далее
Политика
29.02.2020 14:58
Политика 29.02.2020 14:58
Комментарии

0
Далее
Политика
28.02.2020 10:26
Политика 28.02.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Политика
27.02.2020 13:41
Политика 27.02.2020 13:41
Комментарии

0
Далее
Политика
27.02.2020 12:18
Политика 27.02.2020 12:18
Комментарии

0
Далее
Политика
20.02.2020 09:48
Политика 20.02.2020 09:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:39
В Волгоградской области открыли «горячую линию» по коронавирусу
14:22
В Волгограде первый участник банды бутлегеров выслушал окончательный приговорСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области власть снова хочет спросить жителей о московском времениСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
Заместителю губернатора Волгоградской области в Фонде ЖКХ указали на дефекты в домах для переселенцев из аварийного жильяСмотреть фотографии
12:30
Волгоградский губернатор высказался о поправках в Конституцию РФСмотреть фотографии
12:11
Волгоградские эпидемиологи за 4 часа научились определять коронавирусСмотреть фотографии
11:59
Волгоград открывает прямое авиасообщение с ЕреваномСмотреть фотографии
11:17
«Сады Придонья» поддержали национальную премию «Женщина года»Смотреть фотографии
10:59
Роскомнадзор разъяснил, законно ли использование тепловизоров для измерения температуры работниковСмотреть фотографии
10:49
Олег Савченко: международный транспортный коридор «Север-Юг» даст шанс производителям ВолгоградаСмотреть фотографии
10:38
Единороссы оценили кадровую «находку» губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Госзаказ на строительство плотин в Волгоградской области на полмиллиарда рублей вызвал вопросыСмотреть фотографии
07:09
Помощника прокурора задержали за взятку в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:32
«Не берите в долг и не паникуйте»: волгоградский экономист посоветовал, как пережить обвал рубляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
В Волгограде членов ОПГ судят за деликатесы из Красной книги на 23 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
В Волжском вандалы добрались до «луны»Смотреть фотографии
16:47
Путин согласился на обнуление президентских сроков при двух условияхСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области из-за вируса закрыли школуСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской облдуме готовы к экстренному заседаниюСмотреть фотографии
14:59
Уволенному вице-губернатору Волгоградской области нашли заменуСмотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области самая доступная ипотека среди регионов ЮФОСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области 8 марта мальчиков родилось меньшеСмотреть фотографии
14:03
Волгоградцы после «черного понедельника» потянулись в обменники за валютойСмотреть фотографии
12:35
Дело о массовом ДТП с двумя погибшими на плотине ГЭС под Волгоградом дошло до судаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»Смотреть фотографии
11:19
Коронавируса нет, но к войне готовимся : губернатор заявил об отсутствии в Волгоградской области подтвержденных случаевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгоградской области ревнивец после 8 марта пытался сжечь дом экс-супругиСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области коэффициент смертности организаций в 4 раза превысил рождаемостьСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде иномарка вылетела на встречку: пострадали четыре человека (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Мелодии любви: золотые голоса России подарили волгоградкам незабываемые эмоцииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 