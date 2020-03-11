









Сегодня «Единая Россия» одобрила кандидатуру Олега Николаева на пост председателя комитета промышленности, торговли и ТЭК. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с заседания президиума регионального политсовета партии. Чиновник также займет должность вице-губернатора.

Членам президиума кандидат понравился. Так, председатель думского комитета по культуре, делам национальности и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политике Татьяна Бухтина заявила, что это достойная кандидатура и призвала поддержать Николаева, который всегда оперативно откликается на обращения депутатского корпуса. Еще один член президиума Ирина Соловьева также отметила оперативность Николаева по рассмотрению обращений граждан.

Накануне Николаева освободили от должности руководителя комитета ЖКХ и ТЭК и назначили временно исполняющим обязанности заместителя губернатора.

Глава региона Андрей Бочаров в этот же день внес в областную думу законопроект о внесении изменений в закон "О системе органов исполнительной власти Волгоградской области". Согласно документу, ранее возглавляемый Романом Бековым комитет преобразуется в комитет с расширенными функциями - он будет курировать не только сферу промышленности и торговли, но и топливно-энергетический комплекс.



