Экономика

Перед СУ СКР по Волгоградской области может встать задача тщательнее подойти к расследованию рейдерских захватов предприятий

Экономика 07.03.2020 20:56
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07.03.2020 20:56


Число уголовных дел, возбужденных по фактам попыток рейдерских захватов предприятий в России возросло на 135% . Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные за прошлый год огласил председатель Следственного комитета России Федерации Александр Бастрыкин в ходе недавней расширенной коллегии ведомства. Глава СК назвал разгул экономического рейдерства «тревожным сигналом». Очевидно, что эта проблема взята центральным аппаратом СК на особый контроль, и это коснется региональных управлений, в том числе СУ СКР по Волгоградской области.  Тем более, что рейдерские захваты предприятий – часть местной реальности.
Так, по данным ИА «СоцИнформБюро», в Волгограде не первый год собственники «Мотороремонтного завода Волгоградский» пытаются привлечь к уголовной ответственности своего бывшего директора, который, по мнению учредителей, вступив в сговор с арендатором помещений ООО «А.С. Авто», фактически открыл все пути для рейдерского захвата всего предприятия. Сотрудничество автодилера КИА в Волгограде ООО «А.С. Авто» и Мотороремонтного завода началось в 2006 году. В 2009 году директор завода подписал дополнительное соглашение к договору аренды, согласно которому все затраты на ремонт и переоборудование под нужды автосалона должен нести арендодатель, и сумма понесенных на это затрат должна будет выплачена по первому требованию арендатора. Что и произошло. Теперь завод должен дилеру 43 миллиона рублей, что фактически поставило некогда успешное предприятие на грань банкротства.
Акционер «Мотороремонтного завода» Андрей Шакалинский ранее заявлял, что практически не сомневается в сговоре Карпова с Алексеевым. «В частных беседах нам постоянно говорят о том, что в Следственном комитете у них всё схвачено, нам называют конкретные фамилии следователей, которые ходят и к судьям, и к исполнителям. Мы не утверждаем, но, возможно, именно поэтому следователи постоянно под разными предлогами пытаются дело прекратить. По нашему мнению, это чистой воды рейдерский захват», -  говорил акционер.
На 10 марта запланировано заседание в Судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда, на котором будет решаться вопрос о том, будет ли возобновляться уголовное дело в отношении бывшего директора завода Карпова. До этого, 16 января Центральный суд признал незаконным прекращение данного уголовного дела. « Ситуация напоминает цирк. Мы искренне надеемся, что судья апелляционной инстанции, ведущий это дело не сталкивается с теми нападками следственных органов, с которыми сталкивались его предшественники и по итогам процесса мы получим справедливое и честное решение», - ИА  «СоцИнформБюро» приводит слова Андрея Шакалинского.
Сталкивались с попыткой рейдерства и волгоградские фермеры. Так, в июне 2019 года на сельхозполя, принадлежащие АО «Равнинное» вышла неизвестная техника и начала убирать фактически чужой урожай стоимостью свыше ста миллионов рублей.
В прошлом году ИА «Высота 102» также рассказывало о попытке рейдерского захвата Волгоградского консервного завода.
Как начнут работать волгоградские следователи на фоне недавних заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о необходимости уделить особое внимание проблеме рейдерских захватов предприятий и защите национальных экономических интересов, покажет уже обозримое будущее.

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