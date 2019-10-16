



Сегодня работа консервного завода в Волгограде, который с 2017 года успешно выпускает продукцию под брендом "Дары огородников", оказалась парализованной. Как сообщил ИА "Высота 102" директор предприятия Влад Минаев, на завод пришли судебные приставы и приступили к описи и аресту имущества на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Оренбургской области. "Опечатывают и арестовывают все без разбору - здания, сооружения, производственное оборудование, а также готовую продукцию и склад, где она хранится", - рассказал Минаев.





Напомним, что собственник предприятия - ООО "ПК "Сарепта - Помидорпром" - находится на стадии банкротства. Простаивающие долгое время производственные мощности арендовало ООО "Мегаполис". В 2017 году началось возрождение консервного завода, а у 170 волгоградцев, работающих на предприятии, появилась работа и стабильная зарплата. Сейчас продукция волгоградского консервного завода продается во многих торговых сетях Волгограда и регионах России.

По словам Минаева, конфликтную ситуацию на заводе и остановку налаженного производства спровоцировали действия конкурсного управляющего, который реализовал на торгах незалоговое имущество. Однако, как утверждает директор завода, торги были проведены с нарушениями. Все дело в том, что в одном лоте оказалось не только оборудование завода, но и часть технологических подъездов, а также забор, резервуар и станция регенерации воды - неотъемлемое имущество производственного комплекса. Торги выиграли некие люди, которые сейчас и заявили свое право на имущество предприятия на основании договора купли-продажи. ООО "Мегаполис" результаты торгов обжаловало, но в ситуацию стремительно вмешались судебные приставы.





"Исполнительный лист, на основании которого проводятся исполнительные действия, не содержит список имущества, в отношении которого проводятся исполнительные действия. Кроме того, в исполнительном документе имеется ссылка на договор купли-продажи от 23 мая 2019 года, стороны договора не указаны. Таким образом, список имущества, в отношении которого приняты обеспечительные меры, судом не определен", - говорится в письме, которое руководитель ООО "Мегаполис" направил в адрес главного судебного пристава Волгоградской области Владимира Евстигнеева. По словам Минаева, судебные приставы сегодня описывают имущество, которое не указано в исполнительном документе, что является нарушением федерального закона "Об исполнительном производстве". "Мы просим прекратить незаконные действия в отношении стабильно работающего предприятия. В адрес губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова мы направили письмо с просьбой о помощи, где подробно изложили всю ситуацию", - рассказал Минаев.

Комментарий УФССП России по Волгоградской области ожидается. ИА "Высота 102" будет следить за ситуацией.



