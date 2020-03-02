Губернатор открывает сезон субботников в Волгоградской области

Политика 02.03.2020 12:04
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02.03.2020 12:04
Старт подготовки к сезону ремонта дорог и проведения субботников объявил сегодня на оперативном совещании губернатора Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, глав городов и районов назначили ответственными «за формирование графика, обеспечение участников инвентарем, оборудованием и техническими средствами». Андрей Бочаров подчеркнул, что работу по приведению в порядок дворовых пространств, парков, скверов и других общественных территорий, зон вдоль автомобильных дорог необходимо развернуть оперативно.
«Дополнительное внимание необходимо уделить приведению в порядок памятных мест, захоронений, кладбищ, пешеходных и подъездных путей к ним», — отметил глава региона.
В 2020 году в Волгоградской области запланировано строительство и реконструкция 71 километра региональных и межмуниципальных трасс, в том числе возведение подъездных путей к селам; ремонт 217 километров автодорог.
Практически по всем объектам уже заключены контракты с подрядными организациями. Глава региона поставил задачу при установлении нормативной температуры воздуха максимально оперативно приступить к дорожным работам.
Также Бочаров подчеркнул, что необходимо провести ревизию состояния ранее отремонтированных дорог, которые находятся на гарантии.
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