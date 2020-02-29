Экология

В Волгоградской области освоят еще полмиллиарда бюджетных рублей на строительстве плотин

Экология 29.02.2020 11:33
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29.02.2020 11:33


В Волгоградской области собираются возвести 30 водопропускных плотин в Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение о проведении электронного аукциона на строительство объектов в Среднеахтубинском районе разместил заказчик – ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства». Начальная цена контракта – более 450 миллионов рублей. 
В рамках предстоящих работ планируется провести комплекс земляных работ с устройством водоотливов и бетонных оголовков, входную и выходную части водопропускного сооружения, демонтаж поврежденных труб, гидроизоляцию новых труб и т.д. Плотины предназначены для улучшения обводнения поймы, испытывающей нехватку воды после скудных паводков. 
Работы по строительству таких плотин начались в Волгоградской области еще в прошлом году в рамках реализации нацпроекта «Экология». Дирекция являлась заказчиком не только этих объектов, но и рекультивации ряда свалок, а также реабилитации ериков. Недавно, как сообщало ИА «Высота 102», на ликвидированной и рекультивированной свалке в Среднеахтубинском районе подрядчик  - ООО «Гринлайт» - неожиданно стал зачищать территорию от отходов, которые каким-то образом оказались под землей и уже высаженными саженцами. Тем не менее работы от подрядчика были приняты дирекцией еще в прошлом году, соответствующие акты подписаны.
ООО "Гринлайт", кстати, является практически единственным исполнителем контрактов, связанных со строительством объектов в рамках нацпроекта "Экология".  
На фото: плотину в хуторе Чапаевец построили в прошлом году. 

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