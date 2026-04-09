Главное

В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Актуально

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

 Ростовчанка умерла после родов в больнице, СК возбудил дело
Жительница Ростова-на-Дону умерла после родов в одной из городских больниц. Как сообщает Привет-Ростов, по данному факту следователями СКР расследуется уголовное дело. Уточняется, что молодой женщине 27 лет. Уголовное...
 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
Экология

На юге Волгограда завод наказали на 1,2 млн рублей за сброс стоков

0
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове оставил без изменения решение о взыскании с промышленного предприятия в Волгограде, специализирующегося на производстве железобетонных конструкций, более 1,2 миллиона рублей компенсации вреда почве за сброс жидких отходов.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, в феврале 2023 года был установлен факт загрязнения почвы из-за сброса стоков на территории предприятия, расположенного на проезде Бетонный в Красноармейском районе Волгограда. На место происшествия выезжали для отбора проб специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.


По результатам лабораторных исследований установлено наличие превышения концентрации загрязняющего вещества в почве, что привело к негативному воздействию на плодородный слой. Общая площадь загрязнения составила 220 кв.м. Сумма причиненного вреда почве, согласно расчетам, составила 1 218 016 рублей. Предприятие отказалось добровольно отплачивать эту сумму.

Арбитражный суд Волгоградской области иск удовлетворил, но юрлицо обжаловало это решение в апелляционном суде в Саратове. Жалоба оставлена без удовлетворения.

Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
09.04.2026 18:25
Экология 09.04.2026 18:25
Комментарии

0
Далее
Экология
08.04.2026 21:37
Экология 08.04.2026 21:37
Комментарии

0
Далее
Экология
06.04.2026 13:19
Экология 06.04.2026 13:19
Комментарии

0
Далее
Экология
05.04.2026 12:45
Экология 05.04.2026 12:45
Комментарии

0
Далее
Экология
03.04.2026 20:55
Экология 03.04.2026 20:55
Комментарии

0
Далее
Экология
03.04.2026 12:24
Экология 03.04.2026 12:24
Комментарии

0
Далее
Экология
01.04.2026 21:05
Экология 01.04.2026 21:05
Комментарии

0
Далее
Экология
27.03.2026 17:07
Экология 27.03.2026 17:07
Комментарии

0
Далее
Экология
26.03.2026 21:38
Экология 26.03.2026 21:38
Комментарии

0
Далее
Экология
20.03.2026 21:05
Экология 20.03.2026 21:05
Комментарии

0
Далее
Экология
19.03.2026 09:13
Экология 19.03.2026 09:13
Комментарии

0
Далее
Экология
16.03.2026 07:09
Экология 16.03.2026 07:09
Комментарии

0
Далее
Экология
14.03.2026 13:27
Экология 14.03.2026 13:27
Комментарии

0
Далее
Экология
12.03.2026 21:27
Экология 12.03.2026 21:27
Комментарии

0
Далее
Экология
12.03.2026 07:51
Экология 12.03.2026 07:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

