На юге Волгограда завод наказали на 1,2 млн рублей за сброс стоков

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове оставил без изменения решение о взыскании с промышленного предприятия в Волгограде, специализирующегося на производстве железобетонных конструкций, более 1,2 миллиона рублей компенсации вреда почве за сброс жидких отходов.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, в феврале 2023 года был установлен факт загрязнения почвы из-за сброса стоков на территории предприятия, расположенного на проезде Бетонный в Красноармейском районе Волгограда. На место происшествия выезжали для отбора проб специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.





По результатам лабораторных исследований установлено наличие превышения концентрации загрязняющего вещества в почве, что привело к негативному воздействию на плодородный слой. Общая площадь загрязнения составила 220 кв.м. Сумма причиненного вреда почве, согласно расчетам, составила 1 218 016 рублей. Предприятие отказалось добровольно отплачивать эту сумму.

Арбитражный суд Волгоградской области иск удовлетворил, но юрлицо обжаловало это решение в апелляционном суде в Саратове. Жалоба оставлена без удовлетворения.

Фото Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





