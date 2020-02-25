Расследования 25.02.2020 16:55
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25.02.2020 16:55
Три года условно дали гендиректору фирмы-застройщика жилого комплекса в Краснослободске за махинации с деньгами дольщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области, обвинительный приговор мужчине сегодня вынес Среднеахтубинский районный суд. Надзорный орган, который настаивал на трех годах реального заключения, решает вопрос обжалования судебного акта.
Директор и учредитель ООО "Строительные системы" Артем Бирюков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере). Осенью 2015 года фигурант дела во избежание возможного обращения взыскания и наложения ареста на имущество и расчетные счета компании заключил договоры участия в долевом строительстве с несколькими подконтрольными юридическими лицами.
Далее коммерсант через аффилированные структуры заключал с гражданами договоры цессии – уступки права требования на квартиры в трех строящихся домах в Краснослободске, расположенных по улице Чулкова. Полученные более 9,5 млн рублей подсудимый потратил на сторонние цели.
Дома до сегодняшнего дня застройщик так и не ввел в эксплуатацию. Вину в содеянном он полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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