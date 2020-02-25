Расследования

В Волгоградской области застройщика «Изумрудного города» за обман дольщиков оставили на свободе

Расследования 25.02.2020 16:55
0
25.02.2020 16:55


Три года условно дали гендиректору фирмы-застройщика жилого комплекса в Краснослободске за махинации с деньгами дольщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области, обвинительный приговор мужчине сегодня вынес Среднеахтубинский районный суд. Надзорный орган, который настаивал на трех годах реального заключения, решает вопрос обжалования судебного акта.
Директор и учредитель ООО "Строительные системы" Артем Бирюков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере). Осенью 2015 года фигурант дела во избежание возможного обращения взыскания и наложения ареста на имущество и расчетные счета компании заключил договоры участия в долевом строительстве с несколькими подконтрольными юридическими лицами.
Далее коммерсант через аффилированные структуры заключал с гражданами договоры цессии – уступки права требования на квартиры в трех строящихся домах в Краснослободске, расположенных по улице Чулкова. Полученные более 9,5 млн рублей подсудимый потратил на сторонние цели.
Дома до сегодняшнего дня застройщик так и не ввел в эксплуатацию. Вину в содеянном он полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Расследования
25.02.2020 15:09
Расследования 25.02.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2020 12:00
Расследования 25.02.2020 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2020 10:47
Расследования 24.02.2020 10:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2020 12:03
Расследования 20.02.2020 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2020 14:44
Расследования 19.02.2020 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2020 12:04
Расследования 19.02.2020 12:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2020 11:36
Расследования 19.02.2020 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2020 08:51
Расследования 19.02.2020 08:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2020 17:30
Расследования 18.02.2020 17:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2020 15:43
Расследования 18.02.2020 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2020 12:39
Расследования 18.02.2020 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2020 12:31
Расследования 18.02.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2020 11:43
Расследования 18.02.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2020 16:11
Расследования 17.02.2020 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2020 13:19
Расследования 15.02.2020 13:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:44
Сбербанк в Волгограде предоставил банковскую гарантию на строительство онкоцентраСмотреть фотографии
17:43
Волгоградский облизбирком мобилизует ТИК перед голосованием по конституцииСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области застройщика «Изумрудного города» за обман дольщиков оставили на свободеСмотреть фотографии
16:02
"Ищем причину": в Волгограде многоквартирный дом оказался на краю пропастиСмотреть фотографии
15:09
Дело на треть миллиарда: в Волгограде идет под суд гендиректор заводаСмотреть фотографии
14:51
В преддверии календарной весны на улицах Волгограда «расцвели» ямыСмотреть фотографии
14:34
Банк «Открытие» предлагает записаться в отделения онлайнСмотреть фотографии
13:13
В мэрии Волгограда объяснились по поводу подозрительной закупки горводоканалом услуг по возврату НДССмотреть фотографии
13:00
Еще не ветер: в Волгограде устраняют последствия деревопадаСмотреть фотографии
12:51
Интеллектуальная система «Ростелекома» поможет подобрать персоналСмотреть фотографии
12:00
«Очнулся – гипс»: в Волгоградской области банкирша провернула аферу на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области селян «ткнули носом» в две застарелые свалкиСмотреть фотографии
10:36
Nemoloko оценили педиатрыСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде неуступчивый водитель погиб в ДТПСмотреть фотографии
09:45
Участник процесса о смертельном ДТП с участием единоросса стал ответчиком в Волжском горсудеСмотреть фотографии
08:44
В Волгоградской области ураган валит деревьяСмотреть фотографии
22:15
В Волгоградской области за последние 20 лет количество чиновников выросло почти в 2 разаСмотреть фотографии
19:13
«Никакой реставрации не было»: всплыла предыстория дефектного ремонта памятника воинам Богунского полкаСмотреть фотографии
18:23
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» не меняли трубы, отработавшие свой срокСмотреть фотографии
17:45
Заметают следы?: под Волгоградом с ликвидированной в рамках нацпроекта свалки экстренно вывозят мусорСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
Журналисты Юга России представили на конкурс СМИ «Вместе в цифровое будущее» более 300 работСмотреть фотографии
15:31
Дубец близко: проект строительства третьей очереди моста через Волгу одобрен госэкспертизойСмотреть фотографии
15:09
Жители Волгограда в шоке от халтурной реконструкции парка ГагаринаСмотреть фотографии
14:23
«Будем топить печку»: в Волгограде под самый корешок в целях омоложения срубили деревьяСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В мире людей и животных: фоторепортаж с волгоградского птичьего рынкаСмотреть фотографии
12:07
В волгоградской клинике пластической хирургии «Ассоль» началась процедура банкротстваСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде из-за пожара в 16-этажке эвакуировали 20 человек, есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:47
Бывшего гендиректора волгоградского «Красного Октября» подозревают в злоупотреблении полномочиямиСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде льготникам грозит блокировка транспортных карт "Волна"Смотреть фотографии
10:05
В Волгограде два 20-летних парня погибли в лобовом ДТПСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 