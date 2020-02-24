Экономика

В волгоградской клинике пластической хирургии «Ассоль» началась процедура банкротства

Экономика 24.02.2020 12:07
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24.02.2020 12:07


Арбитражный суд Волгоградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Клиника пластической хирургии «Ассоль». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение суда, временным управляющим утверждена Наталья Орлова, член Крымского Союза профессиональных арбитражных управляющих «ЭКСПЕРТ». Результаты процедуры наблюдения, которая применяется к предприятию-должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения их первого собрания, будут рассмотрены судом в июне текущего года. 
Напомним, что с иском в суд о признании ООО «Клиника пластической хирургии «Ассоль» несостоятельным (банкротом) обратилось ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области.
Своим определением суд  признал  обоснованными требования налогового органа о включении в реестр требований кредиторов в размере 14,2 миллиона рублей. 
Так, по состоянию на 19 февраля 2020 года долг составляет 14 291 667,62 рубля. Из них более 625,5 тысячи рублей - задолженность по уплате НДФЛ и страховым взносам в Пенсионный Фонд на обязательное пенсионное страхование (недоимка, основной долг). А свыше 13,6 миллиона - задолженность по обязательным налоговым платежам и иным страховым взносам, в том числе 6,7 миллиона рублей - основной долг, 3 033 487,37 рубля – пени и штраф на 3 858 574 рублей.
Напомним, что ранее «Высота 102» сообщала о том, что налоговая требует признать клинику пластической хирургии «Ассоль» банкротом. В конце января текущего года судебные приставы Ворошиловского районного отдела пришли в клинику с целью ареста и изъятия имущества для принудительной реализации. Был наложен арест на имущество, принадлежащее должнику, а именно: компьютеры, телевизоры, планшеты, а также другую технику и мебель. 
Согласно открытым сведениям ЕГРЮЛ, учредителем общества (100% доли) является Надежда Федоровна Саромыцкая. В числе лиц, которые имеют право без доверенности действовать от имени юридического лица, указаны Сергей Викторович Саромыцкий - директор клиники и главный врач Утина Екатерина Николаевна.

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