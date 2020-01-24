



Приставы нагрянули в клинику пластической хирургии «Ассоль» в Волгограде, задолжавшей по налогам более 15 миллионов рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФССП России по региону, не выплачивая вовремя налоговые платежи, директор фирмы довел ситуацию до принудительного взыскания.

"Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство должника-организации о поступлении на исполнение исполнительного документа и возможности добровольного погашения долга. Однако владелец бизнеса не воспользовался этой возможностью, а пустил ситуацию на самотек", - пояснили в управлении.

Судебные приставы Ворошиловского районного отдела накануне пришли в клинику с целью ареста и изъятия имущества для принудительной реализации. Был наложен арест на имущество, принадлежащее должнику, а именно: компьютеры, телевизоры, планшеты, а также другую технику и мебель.

У должника есть 10 дней на погашение задолженности, в противном случае все арестованное имущество будет передано на реализацию, а вырученные после продажи денежные средства будут перечислены взыскателю.

Как ранее сообщало информагентство, клинику пластической хирургии "Ассоль" могут признать банкротом. С соответствующим заявлением в арбитражный суд обратилась межрайонная налоговая инспекция №2. Сумма исковых требований налоговиков – почти 15,7 миллиона рублей. В ноябре 2019 года суд приступил к производству по данному иску.



