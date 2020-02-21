Экология 21.02.2020 16:31
0
21.02.2020 16:31
О получении положительного заключения на проект строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Волгограде заявила компания-проектировщик, сообщает ИА «Высота 102». В рамках проекта предусмотрено строительство нового участка автомобильной дороги протяженностью 4,45 км. Кроме того, планируется возведение 2-х мостовых переходов через ерики и транспортная развязка. Проектом предусмотрено устройство акустических экранов, системы транспортной безопасности, закрытой системы ливневой канализации в водоохранных зонах водных объектов, электроосвещение объекта и переустройство ряда коммуникаций, попадающих в зону строительства. «Направление трассы третьего пускового комплекса определено тем, что проектируемый участок находится между первым и вторым пусковыми комплексами объекта. В настоящее время первый пусковой комплекс с устройством мостового перехода через реку Волгу сдан в эксплуатацию. Второй пусковой комплекс с устройством мостового перехода через реку Ахтуба находится на завершающем этапе строительства и в настоящее время сдается в эксплуатацию» , - отмечают в инженерной группе.
Ранее ИА «Высота 102» информировало, что грядущее строительство третьего пускового комплекса мостового комплекса моста через Волгу в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» повлечет за собой мероприятия по долгосрочному компенсационному лесовосстановлению. Даже если эти мероприятия будут удачными, то их первые результаты увидит лишь поколение 2120 года. В облкомприроды утверждают, что экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, состоявшая из «привлекаемых комитетом внештатных экспертов, обладающих научными и практическими познаниями в сфере экологии и градостроительства, пришла к выводу о возможности реализации этапа №1 строительства». Получается, безымянных экспертов не смутило, что при строительстве третьего пускового комплекса под вырубку могут пойти лиственные насаждения и дубравы, где произрастают деревья возрастом от 70 до 100 лет, а также будет нанесен урон водным объектам.
О том, что заключен государственный контракт на поэтапную разработку проектной документации на строительство третьей очереди моста через Волгу, которая соединит мосты через Волгу и Ахтубу, председатель комитета транспорта Волгоградской области объявил в начале прошлого года. По словам Анатолия Васильева, президент страны поручил Минтрансу РФ выделить на объект на 2020 год 900 миллионов рублей, а затем по 3-4 миллиарда ежегодно для продолжения строительства. По предварительным оценкам, всего на третью очередь комплекса моста через Волгу потребуется не менее 9 миллиардов рублей.
Предполагается, что реализация в полном объеме проекта мостового перехода позволит разгрузить Первую и Вторую продольные магистрали, исторический центр Волгограда и обеспечит выезд транспорта на международные и межрегиональные автомобильные трассы.
Реклама
В Волгоградской области потеряли счет бездомным животным20.02.2020 16:25
Экология 20.02.2020 16:25
Закупки на миллиард по расчистке ериков в Волгоградской области преодолели проверку УФАС19.02.2020 11:05
Экология 19.02.2020 11:05
Прокуратура требует привлечь перевозчика Кировской свалки в Волгограде к уголовной ответственности17.02.2020 17:47
Экология 17.02.2020 17:47
Добытчика песка в Волгоградской области заставили копать по правилам17.02.2020 12:06
Экология 17.02.2020 12:06
Полно воды: Росводресурсы сдерживают сбросы на Волжской ГЭС14.02.2020 14:35
Экология 14.02.2020 14:35
В Волгоградской области директора МУП оштрафовали за «плохую память»14.02.2020 09:41
Экология 14.02.2020 09:41
Прокуратура требует от администрации Светлоярского района заглянуть в недра12.02.2020 17:27
Экология 12.02.2020 17:27
Гаражи на улице Бурейской в Волгограде "зачистили" до опасных ям и помойки11.02.2020 14:48
Экология 11.02.2020 14:48
За грязные дела концессионеру Светлоярского района Волгоградской области грозит уголовное преследование11.02.2020 12:27
Экология 11.02.2020 12:27
Под Волгоградом собирали, но не утилизировали ртутные лампы10.02.2020 10:32
Экология 10.02.2020 10:32
Нет опыта: в Волгограде подвели промежуточные итоги эксперимента по раздельному сбору мусора09.02.2020 20:43
Экология 09.02.2020 20:43
РУСАЛ – глобальный лидер в климатическом рейтинге CDP06.02.2020 15:40
Экология 06.02.2020 15:40
В Волгоградской области браконьера лишили ружья за стрельбу по зайцам06.02.2020 11:00
Экология 06.02.2020 11:00
На ликвидированных свалках Волго-Ахтубинской поймы ищут мусор под землей05.02.2020 15:25
Экология 05.02.2020 15:25
Вырубленные деревья на Центральной набережной Волгограда оценили в 2 млн рублей05.02.2020 13:54
Экология 05.02.2020 13:54
Реклама