Экология

Дубец близко: проект строительства третьей очереди моста через Волгу одобрен госэкспертизой

Экология 21.02.2020 16:31
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21.02.2020 16:31


О получении положительного заключения на проект строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Волгограде заявила компания-проектировщик, сообщает ИА «Высота 102». В рамках проекта предусмотрено строительство нового участка автомобильной дороги протяженностью 4,45 км. Кроме того, планируется возведение 2-х мостовых переходов через ерики и транспортная развязка. Проектом предусмотрено устройство акустических экранов, системы транспортной безопасности, закрытой системы ливневой канализации в водоохранных зонах водных объектов, электроосвещение объекта и переустройство ряда коммуникаций, попадающих в зону строительства. «Направление трассы третьего пускового комплекса определено тем, что проектируемый участок находится между первым и вторым пусковыми комплексами объекта. В настоящее время первый пусковой комплекс с устройством мостового перехода через реку Волгу сдан в эксплуатацию. Второй пусковой комплекс с устройством мостового перехода через реку Ахтуба находится на завершающем этапе строительства и в настоящее время сдается в эксплуатацию» , - отмечают в инженерной группе.

Ранее ИА «Высота 102» информировало, что грядущее строительство третьего пускового комплекса мостового комплекса моста через Волгу в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» повлечет за собой мероприятия по долгосрочному компенсационному лесовосстановлению. Даже если эти мероприятия будут удачными, то их первые результаты увидит лишь поколение 2120 года. В облкомприроды утверждают, что экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, состоявшая из «привлекаемых комитетом внештатных экспертов, обладающих научными и практическими познаниями в сфере экологии и градостроительства, пришла к выводу о возможности реализации этапа №1 строительства». Получается, безымянных экспертов не смутило, что при строительстве третьего пускового комплекса под вырубку могут пойти лиственные насаждения и дубравы, где произрастают деревья возрастом от 70 до 100 лет, а также будет нанесен урон водным объектам. 
О том, что заключен государственный контракт на поэтапную разработку проектной документации на строительство третьей очереди моста через Волгу, которая соединит мосты через Волгу и Ахтубу, председатель комитета транспорта Волгоградской области объявил в начале прошлого года.  По словам Анатолия Васильева, президент страны поручил Минтрансу РФ выделить на объект на 2020 год 900 миллионов рублей, а затем по 3-4 миллиарда ежегодно для продолжения строительства. По предварительным оценкам, всего на третью очередь комплекса моста через Волгу потребуется не менее 9 миллиардов рублей.
Предполагается, что реализация в полном объеме проекта мостового перехода позволит разгрузить Первую и Вторую продольные магистрали, исторический центр Волгограда и обеспечит выезд транспорта на международные и межрегиональные автомобильные трассы. 

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