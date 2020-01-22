Экология

Дубам - дубец?: вслед за строительством продолжения моста через Волгу в Волго-Ахтубинской пойме придется заново сажать леса

Экология 22.01.2020 12:58
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22.01.2020 12:58


Грядущее строительство третьего пускового комплекса мостового комплекса моста через Волгу в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» повлечет за собой мероприятия по долгосрочному компенсационному лесовосстановлению. Об этом ИА «Высота 102» рассказали  специалисты регионального комитета природных ресурсов в ответ на редакционный запрос на тему возможного причинения вреда природе поймы при возведении объекта. Речь идет о реконструкции части существующей автодороги Краснослободск - Средняя Ахтуба и строительстве транспортной развязки у хутора Третий Решающий ( развязка на п.Кировец и х.Лебяжья Поляна) . 
В облкомприроды  сообщили, что в 2019 году ведомством проведена государственная экологическая экспертиза проектной документации «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс, этап №1 в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области». Экспертизу заказывал Ростовский филиал  АО «Институт «Стройпроект». «По результатам рассмотрения проектной документации экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, состоящая из привлекаемых комитетом внештатных экспертов, обладающих научными и практическими познаниями в сфере экологии и градостроительства, пришла к выводу о возможности реализации этапа №1 строительства объекта».
Представленная областным комитетом природы более чем скупая информация о проведенной экспертизе заканчивается фразой: «проектной документацией предусмотрены мероприятия по долгосрочному компенсационному лесовосстановлению, а именно высадка и уход за лесными породами, в том числе дубами».  Чиновники, естественно, недоговаривают, но это может означать только одно - без серьезных потерь для уникальной природы Волго-Ахтубинской  поймы строительство продолжения моста через Волгу не обойдется. Ориентировочно, трасса должна пройти через территории нескольких водных артерий - ериков Верблюд, Аверкин, Гнилой, Боярский, Сухой Бурковский и т.д.  То есть будет нанесен урон не только состоянию водоемов - под  вырубку могут пойти лиственные насаждения и дубравы, где произрастают деревья возрастом от 70 до 100 лет. Соответственно, последующее «лесовосстановление», даже если и будет удачным, то его первые результаты увидит лишь поколение 2120 года. 
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», проектная документация на 1 этап Третьего пускового комплекса моста через Волгу сейчас находится на проверке в государственной экспертизе. Помимо этого, ведется подготовка проектной документации 2 этапа - в границах от транспортной развязки в районе съезда на хутор Лебяжья Поляна до Первого пускового комплекса. Генеральным проектировщиком Третьего пускового комплекса моста через Волгу является АО «Институт «Стройпроект». Предполагается , что реализация в полном объеме проекта мостового перехода позволит разгрузить Первую и Вторую продольные магистрали, исторический центр Волгограда и обеспечит выезд транспорта на международные и межрегиональные автомобильные трассы. 

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