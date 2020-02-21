Сбербанк поздравляет клиентов с Днём защитника Отечества и сообщает о режиме работы в праздники

Экономика 21.02.2020 09:55 Новости компаний
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21.02.2020 09:55 Новости компаний
Поволжский банк Сбербанка информирует о режиме работы офисов в период с 22 по 24 февраля 2019 года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, 22 февраля обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час для офисов, работающих в субботу.
23 февраля – нерабочий праздничный день для всех офисов банка.
24 февраля – в праздничный выходной день - в Волгограде будут работать дежурные офисы Сбербанка по адресам:
•пр. Героев Сталинграда, 50. Режим работы с 08:30 до 13:00.
•ул. Коммунистическая, 40. Режим работы с 10:00 до 14:00.
Обслуживание корпоративных клиентов в период с 22 по 24 февраля в офисах банка не осуществляется.
Для совершения большинства банковских операций клиенты Сбербанка могут воспользоваться устройствами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-банком "Сбербанк Онлайн" и одноименным приложением.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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