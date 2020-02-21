Сбербанк поздравляет клиентов с Днём защитника Отечества и сообщает о режиме работы в праздники





Поволжский банк Сбербанка информирует о режиме работы офисов в период с 22 по 24 февраля 2019 года.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, 22 февраля обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час для офисов, работающих в субботу.

23 февраля – нерабочий праздничный день для всех офисов банка.

24 февраля – в праздничный выходной день - в Волгограде будут работать дежурные офисы Сбербанка по адресам:

•пр. Героев Сталинграда, 50. Режим работы с 08:30 до 13:00.

•ул. Коммунистическая, 40. Режим работы с 10:00 до 14:00.

Обслуживание корпоративных клиентов в период с 22 по 24 февраля в офисах банка не осуществляется.

Для совершения большинства банковских операций клиенты Сбербанка могут воспользоваться устройствами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-банком "Сбербанк Онлайн" и одноименным приложением.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru



