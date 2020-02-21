Два брата из Калмыкии задержаны за врезку в нефтепровод в Волгограде





Двое жителей Калмыкии 34 и 36 лет задержаны по подозрению в совершении попытки кражи нефти в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, задержанные изготовили незаконную врезку в магистральный нефтепровод, расположенный на территории Красноармейского района Волгограда.

По имеющейся информации, злоумышленники планировали похитить нефть с целью дальнейшей реализации на территории Калмыкии. Оба подозреваемых, которые являются братьями, были задержаны в Элисте оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии по республике Калмыкия.





В ходе обысков у братьев по месту жительства изъяты сотовые телефоны, денежные средства в сумме 150 тысяч рублей, черновые записи, сим-карты, а также цифровые носители информации, подтверждающие причастность к противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело. За содеянное им грозит до 6 лет лишения свободы. Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до шести лет лишения свободы.



