Политика 20.02.2020 17:12
0
20.02.2020 17:12
Не успели журналисты ИА «Высота 102» проанонсировать предстоящие изменения в структуре органов исполнительной власти Волгоградской области, как на следующий день поступило официальное подтверждение этой информации. Впрочем, в администрации Волгоградской области продолжают сохранять интригу предстоящих перемен. Все происходит в обстановке секретности, что порождает волну слухов и беспокойства. Однако какая-то информация «просачивается» из высоких кабинетов и активно обсуждается сотрудниками, сообщили ИА «Высота 102» источники. В частности, речь может идти об объединении некоторых структурных ведомств и о создании новых. Так, предполагается, что в администрации Волгоградской области появится подразделение, которое будет заниматься курированием реализации национальных проектов в регионе. При том, что нацпроектами будут заниматься и профильные комитеты. Планируется и назначение новых фигур в качестве руководителей комитетов. Какие кадры привлекут в администрацию Волгоградской области – пока точно неизвестно. Но вполне возможно, что наряду с действующими чиновниками это будут «старые-новые» лица – те, кто успел поработать под руководством губернатора Волгоградской области в администрации региона, но были «брошены» на другие ответственные участки.
Между тем, рядовые чиновники с тревогой ждут планируемых изменений. По их словам, они опасаются, что очередные кадровые изменения не отразятся на количестве начальников. Но вполне могут привести к оптимизации количества простых сотрудников. «Значит, придется работать за двоих за ту же зарплату», - переживают они. Впрочем, зарплата может даже уменьшиться. Это может произойти в случае потери статуса государственных служащих. Один из вариантов вывода чиновников из разряда госслужащих – оформление по линии государственных бюджетных учреждений с понижением ставки.
Напомним, еще в прошлом году по заданию губернатора Волгоградской области рабочая группа под руководством вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина - приступила к анализу работы каждого комитета и подведомственных учреждений в разрезе выполнения функций, оценки кадрового потенциала, структуры и качества принятия управленческих решений. Глава региона подчеркнул, что предложения разрабатываются «с опорой на местные профессиональные кадры». Также информагентство сообщало, что анализ эффективности работы сотрудников проводится и в аппарате Волгоградской областной думы.
Между тем, структура органов исполнительной власти за последние годы неоднократно подвергалась изменениям, в том числе кардинальным. Достаточно вспомнить переходы от комитетов к министерствам и обратно. При этом численность госслужащих в целом сохранялась примерно на одном и том же уровне. Так, по данным Росстата, в 2016 году в органах исполнительной власти Волгоградской области числились 2223 человека, в 2017 году – 2184 человека, в 2018 году – 2193 человека. Статистика за 2019 год еще не обнародована.
Реклама
Волгоградцы попросили Юрия Дудя снять фильм про «предательство» КПРФ20.02.2020 09:48
Политика 20.02.2020 09:48
Ответа ждать до лета: депутаты Волгоградской облдумы утвердили вопросы губернатору19.02.2020 13:06
Политика 19.02.2020 13:06
В должности утвержден новый глава Городищенского района Волгоградской области19.02.2020 10:47
Политика 19.02.2020 10:47
Первый пошел?: в команде губернатора Волгоградской области не только Роман Беков может оказаться лишним18.02.2020 18:16
Политика 18.02.2020 18:16
Вместо покинувшего пост заместителя губернатора назначили ВРИО17.02.2020 14:04
Политика 17.02.2020 14:04
«Слили выборы»: взбунтовавшихся волгоградских коммунистов позвали в другую партию17.02.2020 11:24
Политика 17.02.2020 11:24
В Волгоградской области уволили вице-губернатора17.02.2020 10:07
Политика 17.02.2020 10:07
«Боимся, нас не услышат»: несогласные с волгоградским обкомом коммунисты встретились с гонцами из ЦК15.02.2020 18:04
Политика 15.02.2020 18:04
Система мониторинга реализации нацпроектов работает в Волгоградской области в полную силу13.02.2020 13:35
Политика 13.02.2020 13:35
Губернатор Волгоградской области предсказал аномально теплый февраль10.02.2020 14:35
Политика 10.02.2020 14:35
Депутаты Волгоградской облдумы приготовили осторожные вопросы губернатору05.02.2020 17:44
Политика 05.02.2020 17:44
В Волгограде комсомольцы в потемках протестовали против единороссовских поправок в конституцию03.02.2020 19:46
Политика 03.02.2020 19:46
В Волгоградском избиркоме наметились кадровые перемены01.02.2020 09:58
Политика 01.02.2020 09:58
Волгоградская облдума отменила незаконный запрет на митинги «под носом» у чиновников и силовиков27.01.2020 10:37
Политика 27.01.2020 10:37
В Волгограде прошли пикеты сторонников референдума по конституционной реформе25.01.2020 13:57
Политика 25.01.2020 13:57
Реклама