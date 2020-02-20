



Не успели журналисты ИА «Высота 102» проанонсировать предстоящие изменения в структуре органов исполнительной власти Волгоградской области, как на следующий день поступило официальное подтверждение этой информации. Впрочем, в администрации Волгоградской области продолжают сохранять интригу предстоящих перемен. Все происходит в обстановке секретности, что порождает волну слухов и беспокойства. Однако какая-то информация «просачивается» из высоких кабинетов и активно обсуждается сотрудниками, сообщили ИА «Высота 102» источники. В частности, речь может идти об объединении некоторых структурных ведомств и о создании новых. Так, предполагается, что в администрации Волгоградской области появится подразделение, которое будет заниматься курированием реализации национальных проектов в регионе. При том, что нацпроектами будут заниматься и профильные комитеты. Планируется и назначение новых фигур в качестве руководителей комитетов. Какие кадры привлекут в администрацию Волгоградской области – пока точно неизвестно. Но вполне возможно, что наряду с действующими чиновниками это будут «старые-новые» лица – те, кто успел поработать под руководством губернатора Волгоградской области в администрации региона, но были «брошены» на другие ответственные участки.

Между тем, рядовые чиновники с тревогой ждут планируемых изменений. По их словам, они опасаются, что очередные кадровые изменения не отразятся на количестве начальников. Но вполне могут привести к оптимизации количества простых сотрудников. «Значит, придется работать за двоих за ту же зарплату», - переживают они. Впрочем, зарплата может даже уменьшиться. Это может произойти в случае потери статуса государственных служащих. Один из вариантов вывода чиновников из разряда госслужащих – оформление по линии государственных бюджетных учреждений с понижением ставки.

Напомним, еще в прошлом году по заданию губернатора Волгоградской области рабочая группа под руководством вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина - приступила к анализу работы каждого комитета и подведомственных учреждений в разрезе выполнения функций, оценки кадрового потенциала, структуры и качества принятия управленческих решений. Глава региона подчеркнул, что предложения разрабатываются «с опорой на местные профессиональные кадры». Также информагентство сообщало, что анализ эффективности работы сотрудников проводится и в аппарате Волгоградской областной думы.

Между тем, структура органов исполнительной власти за последние годы неоднократно подвергалась изменениям, в том числе кардинальным. Достаточно вспомнить переходы от комитетов к министерствам и обратно. При этом численность госслужащих в целом сохранялась примерно на одном и том же уровне. Так, по данным Росстата, в 2016 году в органах исполнительной власти Волгоградской области числились 2223 человека, в 2017 году – 2184 человека, в 2018 году – 2193 человека. Статистика за 2019 год еще не обнародована.



