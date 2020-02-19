Политика 19.02.2020 17:55
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19.02.2020 17:55
Губернатору представили предложения по «повышению качества и эффективности системы государственной власти Волгоградской области». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу главы региона. Идеи по дальнейшему реформированию структуры администрации области Андрею Бочарову «с опорой на местные кадры» донесли до главы региона первый вице-губернатор Александр Дорждеев, замглавы региона Евгений Харичкин, замруководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко и другие члены профильной рабочей группы.
«В рамках реализации задач по дальнейшему социально-экономическому развитию Волгоградской области с целью выработки предложений по повышению качества и эффективности государственного управления в регионе в июле 2018 года мною была создана рабочая группа, — напомнил Андрей Бочаров. — Перед группой ставилась задача поэтапного совершенствования системы государственного управления с завершением этой работы до конца 2020 года».
В 2019 году данная рабочая группа, как отмечено в пресс-релизе, провела детальный анализ по каждому комитету и подведомственным учреждениям в разрезе эффективности выполнения поставленных задач. «Деятельность изучена исходя из возложенных полномочий, выполняемых функций, стандартов лучших управленческих практик. Проведена оценка кадрового потенциала, организационной структуры, механизмов, качества принятия управленческих решений», - указано в сообщении. Отмечается также, что сформирован «в достаточном количестве кадровый резерв губернатора».
Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что администрация Волгоградской области стоит на пороге очередных кадровых и структурных перемен. Вслед за вице-губернатором Романом Бековым, покинувшим свой пост 17 февраля, по неофициальным данным информагентства, могут пойти еще ряд высокопоставленных чиновников. В частности, в кулуарах обсуждается вопрос о возможной отставке Александра Дорждеева с должности председателя комитета финансов. При этом он может сохранить статус первого вице-губернатора. Неясна ситуация и с еще одним заместителем главы региона – Владимиром Попковым, который курирует, в том числе, блок культуры. Есть опасения, что шатается кресло и под главой облздрава Анатолием Себелевым.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.
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