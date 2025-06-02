Расследования

В Волгограде возле Harat’s Pub расстреляли мужчину, силовики нашли стрелка в Кизилюрте

Расследования 02.06.2025 14:02
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02.06.2025 14:02


Волгоградские силовики задержали в Дагестане 32-летнего мужчину, который 21 апреля в Центральном районе Волгограда расстрелял местного жителя. Больше месяца стрелок прятался в Кизилюрте, однако был задержан полицейскими 29 мая. Накануне подозреваемого в покушении на убийство доставили в Волгоград.   




– Поздно вечером 21 апреля в больницу Волгограда был доставлен мужчина с огнестрельными ранениями в область живота и левой голени. Его состояние врачи оценивали как тяжелое, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – По данному факту следственным отделом по Центральному району  Волгограда  было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство и ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконный оборот огнестрельного оружия.

По имеющимся на сегодня сведениям, причиной стрельбы в центре Волгограда – поблизости с известным заведением Harat’s Pub – стал долг друга расстрелянного мужчины.

– В тот день потерпевший и его друг встретились в центре города с тремя знакомыми. В ходе возникшего между ними конфликта на фоне возврата долга один из мужчин достал пистолет и произвёл выстрелы, тяжело ранив друга должника, – сообщает Наталия Рудник. – После совершения преступления подозреваемый и его спутники скрылись, выехав за пределы Волгоградской области. 

Вычислив местонахождение преступников, оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Республики Дагестан при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали стрелка и доставили в Волгоград для проведения следственных действий. 


В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

– Свою вину в содеянном задержанный полностью признал, – уточняют в СУ СКР. 


Отметим, что на допросе у руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СКР Владимира Сурова задержанный сообщил, что произведенные им выстрелы были ответными. 

Возник конфликт. Я предложил им подраться. Они достали пистолет и начали стрелять, – заявил на допросе задержанный. 

К слову, пистолет, из которого расстрелял волгоградца, уроженец Республики Дагестан все это время он хранил у себя дома. В ближайшее время его должны отправить в СИЗО по ходатайству следствия. 

Фото, видео: СУ СК России по Волгоградской области 

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