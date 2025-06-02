



Волгоградские силовики задержали в Дагестане 32-летнего мужчину, который 21 апреля в Центральном районе Волгограда расстрелял местного жителя. Больше месяца стрелок прятался в Кизилюрте, однако был задержан полицейскими 29 мая. Накануне подозреваемого в покушении на убийство доставили в Волгоград.







– Поздно вечером 21 апреля в больницу Волгограда был доставлен мужчина с огнестрельными ранениями в область живота и левой голени. Его состояние врачи оценивали как тяжелое, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – По данному факту следственным отделом по Центральному району Волгограда было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство и ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконный оборот огнестрельного оружия.

По имеющимся на сегодня сведениям, причиной стрельбы в центре Волгограда – поблизости с известным заведением Harat’s Pub – стал долг друга расстрелянного мужчины.

– В тот день потерпевший и его друг встретились в центре города с тремя знакомыми. В ходе возникшего между ними конфликта на фоне возврата долга один из мужчин достал пистолет и произвёл выстрелы, тяжело ранив друга должника, – сообщает Наталия Рудник. – После совершения преступления подозреваемый и его спутники скрылись, выехав за пределы Волгоградской области.

Вычислив местонахождение преступников, оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Республики Дагестан при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали стрелка и доставили в Волгоград для проведения следственных действий.





В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

– Свою вину в содеянном задержанный полностью признал, – уточняют в СУ СКР.





Отметим, что на допросе у руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СКР Владимира Сурова задержанный сообщил, что произведенные им выстрелы были ответными.

– Возник конфликт. Я предложил им подраться. Они достали пистолет и начали стрелять, – заявил на допросе задержанный.

К слову, пистолет, из которого расстрелял волгоградца, уроженец Республики Дагестан все это время он хранил у себя дома. В ближайшее время его должны отправить в СИЗО по ходатайству следствия.

Фото, видео: СУ СК России по Волгоградской области