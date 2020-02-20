Расследования

Отпечатки пальцев украденной невесты помогли волгоградским следователям раскрыть убийство 17-летней давности

Расследования 20.02.2020 12:03
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20.02.2020 12:03


Завершить расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в Волгоградской области 17 лет назад, удалось благодаря «всплывшим» в Иркутской области отпечаткам пальцев свидетельницы жестокого преступления. Как рассказали ИА « Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, криминальная история произошла в середине марта 2002 года. «Обвиняемый из Иркутской области поездом прибыл в город Котельниково, где стал стучаться к местным жителям в поисках ночлега и пропитания. Накормить приезжего согласился 85-летний пенсионер.Как только гость оказался в жилище, он схватил металлическую кочергу и нанес ею не менее 15 ударов по голове и телу пожилого человека. Затем преступник стал обыскивать комнату, но в это время туда зашла сестра потерпевшего. Рецидивист набросился на неё с кулаками. На следующий день престарелых родственников обнаружили соседи, которые сразу же вызвали врачей скорой медицинской помощи. Спустя несколько дней пенсионеры скончались в реанимации. 

В 2002 году в ходе осмотра места происшествия на предметах мебели следователями были обнаружены и изъяты следы пальцев рук, но лишь спустя 17 лет, весной прошлого года, удалось установить, что принадлежат они свидетелю событий - жительнице Иркутской области, которой на момент совершения преступления было всего 14 лет. Именно эта информация стала отправной точкой в раскрытии преступления», - так следователи отдела по расследованию преступлений прошлых лет совместно с оперативниками полиции выяснили, что весной 2002 года обвиняемый, следуя национальным обычаям, выкрал несовершеннолетнюю невесту в Иркутске. Девочку он вез в Волгоград для знакомства с родителями, но, не доехав до областного центра, пара вышла на железнодорожной станции в Котельниково. «Пока рецидивист расправлялся с пожилыми людьми, стоявшая рядом девочка держалась за шкаф, не догадываясь, что оставляет важные для следствия улики», - следователи установили, что убийца под именем своего брата отбывает наказание в местах лишения свободы в Свердловской области. Убийца был этапирован в Волгоград, где удалось не только доказать его причастность к совершению преступления 17-летней давности, но и с помощью судебных экспертиз подтвердить его настоящую личность.
В настоящее время расследование завершено. Свою вину в содеянном злоумышленник категорически не признает. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,з,к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем, с целью скрыть другое преступление), п.«в» ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов используемых в качестве оружия, сопряженный с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

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