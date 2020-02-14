Спорт

Спорт в жизни каждого: в Волгограде открылась секция по дзюдо для особенных детей

Спорт 14.02.2020 16:46
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14.02.2020 16:46


Секция по дзюдо для особенных детей торжественно открылась сегодня в школе-интернате №3 в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как сообщает ИА «Высота 102», самым главным событием открытия стали показательные выступления юных дзюдоистов. Ребята под руководством тренера- президента Волгоградского отделения ассоциации «Специальная Олимпиада России» Олега Репина приступили к занятиям осенью, и за три месяца занятий им уже многому удалось научиться. 
Как отметил почетный гость мероприятия - председатель комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Волгоградской областной думы Алексей Волоцков, возможность заниматься различными видами спорта и участвовать в соревнованиях самого высокого уровня поможет воспитанникам интерната стать будущими олимпийскими чемпионами и закалит их не только физически, но и нравственно. 
Поздравить учащихся интерната с этим событием пришли также волгоградцы, занимающиеся в спортивных секциях социальных учреждений города. Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».


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