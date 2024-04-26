На особый режим работы переходят поликлиники Волгограда и Волжского в майские праздники. Как сообщили в облздраве, с 27 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая пациентов будут принимать каждый день - графики работы утверждены и опубликованы на сайте медучреждений. Назначены ответственные, в том числе и в комитете здравоохранения региона.

Травмпункты и станции скорой помощи будут работать круглосуточно, а в центрах амбулаторной онкологической помощи будет организовано дежурство специалистов в одну смену.

Пациентов с признаками инфекционного заболевания, в том числе гриппа, ОРВИ, COVID-19, будут принимать в специальных кабинетах и отделениях в часы работы медучреждений.

Детские поликлиники продолжат работать по отдельным графикам, с которыми можно ознакомиться на сайтах этих медучреждений. Помощь будет оказываться как в амбулаторных условиях, так и на дому.

- В часы работы поликлиник, в том числе и в праздничные дни, жителям региона будет доступна выписка льготных рецептов и открытие листов нетрудоспособности. Утверждены и опубликованы графики работы аптечных учреждений ГУП «Волгофарм», - сообщили в облздраве.

Женские консультации будут оказывать специализированную помощь ежедневно в соответствии с графиком. По отдельному графику организуют работу стоматологических служб для оказания плановой, экстренной и неотложной помощи.