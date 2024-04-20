Спорт

«Волжаночка» вышла в плей-офф высшей лиги «Б» по волейболу

Спорт 20.04.2024 08:14
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20.04.2024 08:14


В Волжском в ФОК Авангард в эти дни проходит финальный этап чемпионата России среди команд Высшей лиги «Б» за 7-14 места. «Волжаночка-ГРАСС» одержала три победы на групповом этапе и теперь выступит в плей-офф, сообщает V102.RU.
 
В Волгоградскую область приехали команды из зоны «Центр» и «Сибирь» для определения  мест в первенстве по итогам сезона. «Волжаночка» в регулярке заняла пятую строчку и финишировала в середине таблицы. Хозяйки тура с первого матча показали решительный настрой закончить чемпионат на максимально высокой позиции. На самом старте подопечные Александра Чернова встречались с соперницами из Барнаула «Алтаем-АГАУ». И хозяйки не разочаровали болельщиков, соскучившихся по играм своей команды на родной площадке. Волгоградские волейболистки в трех партиях обыграли оппоненток  (25:16, 25:15, 25:19) и положили начало победной серии. Лучшим игроком матча стала Татьяна Шишебарова.
 
На следующий день «Волжаночке» противостоял «Олимп» из Новосибирской области. Первый сет оказался неудачным для волгоградского клуба. Гостьи дожали хозяек паркета и сразу же захватили лидерство, оставив за собой стартовую партию — 25 22. Остаток игры прошел в интригующем стиле и на каждом отрезке поединка зрители наблюдали волейбол с обоюдными шансами на успех. Но волжанки все-таки на характере, затратив немало сил и нервов, выиграли все три следующих сета (25:21, 25:23, 25:21) и взяли очередные три очка. Лучшим игроком была признана Дарья Бочкарева.
 

Неожиданно волгоградки испытали проблемы в битве с аутсайдером турнира — «Красными крыльями» из Таганрога. Хозяйки взяли две первых партии со счетом 25:20 и 25 :13. Однако дальше случился перелом в матче, по ходу которого соперницы из Ростовской области почувствовали расслабленность в действиях оппоненток, усилили давление и стали наказывать «Волжаночку» за ошибки в обороне.
 
Как итог, «крылья» берут два следующих сета и переводят игру на тай-брейк. К счастью, в ключевой момент бело-зеленым удалось взять себя в руки и в пятой партии они победили — 15:10 и праздновали третью викторию на домашнем этапе, на мажорной ноте завершив групповой этап. Но самое интересное еще впереди.
 
Уже сегодня, 20 апреля,  в 18-00 ч. волгоградки встретятся в полуфинале утешительного турнира с «Рязанью-РГУ». В другой паре сойдутся «Италмас-ИжГТУ» из Ижевска и «Олимп». Именно эта четверка и поборется за 7-10 места по итогам чемпионата.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото Федерации волейбола Волгоградской области

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