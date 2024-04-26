Расследования

ФСБ: задержанные в Волжском подростки планировали массовые убийства людей

Расследования 26.04.2024 10:38
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26.04.2024 10:38


Федеральная служба безопасности России сообщила подробности о задержанных в городе Волжском Волгоградской области 17-летних подростках. По данным ФСБ России, в рамках уголовного дела уже сформирована неопровержимая доказательная база. Сообщается, что  молодые волжане состояли в проукраинской террористической организации «National-Socialism/White Power» («NS/WP») и готовили массовые убийства людей. 

Установлено, что в период с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов фигуранты совершили ряд акций «прямого действия», повредив 16 автомобилей с символикой поддержки специальной военной операции, а также автомобилей, принадлежавших выходцам из Северо-Кавказского и Центрально-Азиатского регионов, – дают подробности в федеральной службе. – В отношении подростков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 – участие в деятельности террористической организации. Они задержаны. 


В квартирах, где жили волжане, силовики изъяли основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, СВУ с поражающими элементами, 4 кг пиротехнической смеси, средства связи и коммуникации.

В ходе допроса задержанные дали признательные показания о том, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями терорганиации «NS/WP»* на территории Украины, от которых получили подробные инструкции но изготовлению СВУ, самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в г. Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей, – уточняют в ФСБ Росси. 

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

*деятельность организации запрещена Верховным Судом Российской Федерации

Фото: ФСБ России 

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