Спорт

«Ротор» проиграл аутсайдеру Второй лиги «Велесу» со счетом 2:3

Спорт 24.04.2024 22:25
0
24.04.2024 22:25


Сегодняшнее поражение  «Ротора» от  столичного «Велеса» со счетом 2:3 в матче десятого тура чемпионата Второй лиги группы «Золото» стоило должности главному тренеру сине-голубых Сергею Попкову и погрузило в уныние болельщиков, сообщает V102.RU.
 
С самого начала игры с футболистами волгоградского клуба было что-то не так - они как-будто встали не с той ноги. Чем и воспользовались «крылатые быки», перехватив инициативу. Первая опасная ситуация у ворот хозяев возникла после розыгрыша углового. В штрафной сине-голубых случился рикошет от Ярослава Крашевского, после которого игровой снаряд полетел в сторону ворот, но Никита Чагров, которому сегодня исполнилось 29 лет, среагировал на неудобную срезку от партнера и вступил в игру, исправив непростую ситуацию. Вскоре пробил низом футболист московской команды Геворк Саркисян. К счастью для волгоградских болельщиков, Чагров снова оказался на месте и справился со своей работой.
 
При этом «Велес» не сбавлял обороты и продолжал хозяйничать на чужой половине. Чингиз Магомедов с правого края нанес удар и снова вратарь сине-голубых проявил себя, выполнив сейв.  Еще один шанс открыть счет у москвичей был после розыгрыша штрафного. Алан Гиоев приложился к мячу, однако Чагров отразил в падении. Тем не менее оборона «Ротора» все же дала сбой. На 20-й минуте в своей штрафной Завезен в подкате  снес Саркисяна и судья назначил пенальти. Точным ударом с точки отметился сам пострадавший и вывел свою команду вперед.
 
«Велес» удвоил преимущество почти сражу же. Последовала подача в штрафную, где борьбу проиграл капитан хозяев Алексей Шумских. В результате возможность забить получил Владимир Кобахидзе и ею он воспользовался, расстреляв ворота соперников. «Ротор» пытался исправить положение, но ему до перерыва не удалось наладить свою атакующую игру. И Сергей Попков еще в первом тайме признал ошибку с выбором стартового состава, заменив полузащитника Филиппа Дворецкова на форварда Дмитрия Лаврищева. В раздевалки команды ушли при счете 2:0 в пользу столичных футболистов. Ситуация для волгоградцев оказалась близка к провальной.

В перерыве вместо Алексея Усанова вышел один из лучших бомбардиров «Ротора»  Илья Сафронов, оставшийся в запасе по медицинским показаниям, и эта рокировка оказалась удачной для хозяев. Сине-голубые постепенно стали подбираться к чужой штрафной. На 60-й минуте волгоградской команде удалось разыграть интересную комбинацию. Последовал навес с левого фланга, который замыкал головой Рамазан Гаджимурадов. К разочарованию болельщиков «Ротора», полузащитнику не хватило немного точности — мяч пролетел рядом со штангой. Но через несколько минут волгоградцы все же добились своего. Шумских, уже побежавший в атаку спасать положение, получил возможность для удара. Его выстрел оказался голевым и сине-голубые сократили отставание.
 
После забитого мяча «Ротор» побежал вперед еще большими силами. Подопечные Попкова не стеснялись вступать в активный прессинг, стараясь как можно быстрее вернуть контроль над мячом. На 79-й минуте после разыгранного аута мяч оказался в штрафной гостей. Алексей Никитин выиграл верховую борьбу и переправил игровой снаряд в сторону ворот. Шитов хладнокровно спас свой коллектив. Но уже и Антон вскоре оказался бессилен на последнем рубеже.
 
Еще один полузащитник, вышедший на замену, Даниил Арсентьев выкатил классный пас Илье Сафронову. 17-й номер «Ротора», оказавшись на линии штрафной, мастерски отправил мяч точно под перекладину и сравнял счет к ликованию родных трибун. После этого уже оба клуба намеревались вырвать победу в матче. Моменты возникали у двух команд. Главный арбитр встречи из-за больших пауз в ходе основного времени добавил целых 11 минут. В концовке сил после такого энергозатратного поединка практически ни у кого из спортсменов не осталось.

Но все же в решающий момент фортуна улыбнулась «Велесу». Иван Котельников издалека пробил в ближний угол. С выстрелом оппонента не справился Никита Чагров и игровой снаряд оказался в сетке. «Крылатые быки» снова вырвались вперед в финале игры, а зрители на Волгоград Арене буквально схватились за голову  от шокирующей развязки. Хозяева после такого удара старались снова отыграться, однако на этот раз им это не удалось.
 
Кроме того, эмоции переполняли футболистов и одного, и другого клуба. Иван Пяткин на краю поля дважды толкнул соперника и страсти после этого закипели с новой силой. Началась потасовка с выяснениями отношений. Прибежали разнимать игроков даже судьи на линии. По итогам конфликта Пяткин получил предупреждение, а Ризван Ахмедханов, вышедший на замену в концовке, был удален. У «Велеса» желтую карточку получил Рустам Сосранов. Однако после возобновления встречи матч скоро завершился.
 
«Велес» выиграл в столь событийном противостоянии со счетом 3:2 и одержал всего вторую викторию в весенней части сезона. «Ротор» опустился после домашнего фиаско на шестое место к негодованию волгоградских болельщиков.

Оргвыводы уже последовали - клуб остался без главного тренера. Но поможет ли это сине-голубым, покажет время. В следующем туре команда с берегов Волги проведет в Муроме в битве с местным одноименным коллективом 28 апреля.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: СК «Ротор» VK.com


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
24.04.2024 22:06
Спорт 24.04.2024 22:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.04.2024 21:17
Спорт 24.04.2024 21:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.04.2024 08:14
Спорт 24.04.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.04.2024 20:35
Спорт 23.04.2024 20:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.04.2024 08:35
Спорт 23.04.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.04.2024 21:00
Спорт 22.04.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.04.2024 08:47
Спорт 22.04.2024 08:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2024 13:01
Спорт 21.04.2024 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2024 20:19
Спорт 20.04.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2024 16:21
Спорт 20.04.2024 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2024 08:14
Спорт 20.04.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2024 20:41
Спорт 19.04.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2024 12:50
Спорт 19.04.2024 12:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2024 09:34
Спорт 19.04.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2024 20:23
Спорт 18.04.2024 20:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:32
Под Волгоградом город остался без воды из-за аварии на насосной станцииСмотреть фотографии
22:25
«Ротор» проиграл аутсайдеру Второй лиги «Велесу» со счетом 2:3Смотреть фотографии
22:06
Сергей Попков покинул «Ротор»Смотреть фотографии
21:49
Гидрометцентр РФ предупредил о суховее в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:17
Главный тренер «Ротора» заявил о готовности уйти в отставкуСмотреть фотографии
20:55
В девятиэтажке Волгограда потушили пожарСмотреть фотографии
20:27
Белгородских детей в Волгограде покатали на каруселяхСмотреть фотографии
19:54
Видеорегистратор машины ГИБДД записал момент наезда на волгоградцаСмотреть фотографии
19:34
Экипаж ГИБДД сбил на ул. Лермонтова 19-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
19:29
Под Волгоградом в СНТ «Волга» загорелся камышСмотреть фотографии
19:09
«Для нас это начало конца»: сельскую школу с 31 учеником закрывают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:41
Бухгалтер техникума под Волгоградом увела у государства 47 млн рублейСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде 4-километровая пробка сковала Первую продольную из-за серии ДТПСмотреть фотографии
17:48
В Сочи суд отказался оправдать волгоградца, заживо сжегшего другаСмотреть фотографии
17:17
Директору УК в Волгограде ужесточили приговор за злоупотребления на 32 млн рублейСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде увековечат память погибшего на СВО рэпера Михаила СадчиковаСмотреть фотографии
16:34
Магия чисел: рекордное число волгоградцев поженилось среди неделиСмотреть фотографии
16:32
Самолеты Ан-2 в Волгоградской области назвали в честь Маресьева и РоманенкоСмотреть фотографии
16:21
В Волгограде коммунальщики реконструируют сразу две теплотрассы – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
В Волгограде сгорели две квартиры в многоквартирном домеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
В Волгоградской области ветеранам перечислили по 10 тыс. рублей ко Дню ПобедыСмотреть фотографии
15:05
У жены депутата Волгоградской гордумы нашли счет в заграничном банкеСмотреть фотографии
14:41
Под Волгоградом неблагодарный бык пытался затоптать мужчинуСмотреть фотографии
14:30
В одном пакете выгодно: «Ростелеком» объединил цифровые услуги и мобильную связьСмотреть фотографии
13:42
Росгидромет предупредил о разливе Цимлянского водохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:10
Посвященный героям СВО фильм «Агитбригада» покажут в амфитеатре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:52
ЕР отправила на лечение и реабилитацию 1,5 тысячи детей из ЛДНР в рамках гуммиссииСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде суд арестовал треш-стримера Прокудина на два месяцаСмотреть фотографии
12:31
В Камышине увековечили память погибшего на СВО командира спецназа Руслана УсмановаСмотреть фотографии
12:03
Мэр Волжского взял в замы уволившегося после скандала экс-начальника отдела полицииСмотреть фотографии
 