«Ротор» проиграл аутсайдеру Второй лиги «Велесу» со счетом 2:3





Сегодняшнее поражение «Ротора» от столичного «Велеса» со счетом 2:3 в матче десятого тура чемпионата Второй лиги группы «Золото» стоило должности главному тренеру сине-голубых Сергею Попкову и погрузило в уныние болельщиков, сообщает V102.RU.





Но все же в решающий момент фортуна улыбнулась «Велесу». Иван Котельников издалека пробил в ближний угол. С выстрелом оппонента не справился Никита Чагров и игровой снаряд оказался в сетке. «Крылатые быки» снова вырвались вперед в финале игры, а зрители на Волгоград Арене буквально схватились за голову от шокирующей развязки. Хозяева после такого удара старались снова отыграться, однако на этот раз им это не удалось.

«Велес» выиграл в столь событийном противостоянии со счетом 3:2 и одержал всего вторую викторию в весенней части сезона. «Ротор» опустился после домашнего фиаско на шестое место к негодованию волгоградских болельщиков.







Оргвыводы уже последовали - клуб остался без главного тренера. Но поможет ли это сине-голубым, покажет время. В следующем туре команда с берегов Волги проведет в Муроме в битве с местным одноименным коллективом 28 апреля.



С самого начала игры с футболистами волгоградского клуба было что-то не так - они как-будто встали не с той ноги. Чем и воспользовались «крылатые быки», перехватив инициативу. Первая опасная ситуация у ворот хозяев возникла после розыгрыша углового. В штрафной сине-голубых случился рикошет от Ярослава Крашевского, после которого игровой снаряд полетел в сторону ворот, но Никита Чагров, которому сегодня исполнилось 29 лет, среагировал на неудобную срезку от партнера и вступил в игру, исправив непростую ситуацию. Вскоре пробил низом футболист московской команды Геворк Саркисян. К счастью для волгоградских болельщиков, Чагров снова оказался на месте и справился со своей работой.При этом «Велес» не сбавлял обороты и продолжал хозяйничать на чужой половине. Чингиз Магомедов с правого края нанес удар и снова вратарь сине-голубых проявил себя, выполнив сейв. Еще один шанс открыть счет у москвичей был после розыгрыша штрафного. Алан Гиоев приложился к мячу, однако Чагров отразил в падении. Тем не менее оборона «Ротора» все же дала сбой. На 20-й минуте в своей штрафной Завезен в подкате снес Саркисяна и судья назначил пенальти. Точным ударом с точки отметился сам пострадавший и вывел свою команду вперед.«Велес» удвоил преимущество почти сражу же. Последовала подача в штрафную, где борьбу проиграл капитан хозяев Алексей Шумских. В результате возможность забить получил Владимир Кобахидзе и ею он воспользовался, расстреляв ворота соперников. «Ротор» пытался исправить положение, но ему до перерыва не удалось наладить свою атакующую игру. И Сергей Попков еще в первом тайме признал ошибку с выбором стартового состава, заменив полузащитника Филиппа Дворецкова на форварда Дмитрия Лаврищева. В раздевалки команды ушли при счете 2:0 в пользу столичных футболистов. Ситуация для волгоградцев оказалась близка к провальной.В перерыве вместо Алексея Усанова вышел один из лучших бомбардиров «Ротора» Илья Сафронов, оставшийся в запасе по медицинским показаниям, и эта рокировка оказалась удачной для хозяев. Сине-голубые постепенно стали подбираться к чужой штрафной. На 60-й минуте волгоградской команде удалось разыграть интересную комбинацию. Последовал навес с левого фланга, который замыкал головой Рамазан Гаджимурадов. К разочарованию болельщиков «Ротора», полузащитнику не хватило немного точности — мяч пролетел рядом со штангой. Но через несколько минут волгоградцы все же добились своего. Шумских, уже побежавший в атаку спасать положение, получил возможность для удара. Его выстрел оказался голевым и сине-голубые сократили отставание.После забитого мяча «Ротор» побежал вперед еще большими силами. Подопечные Попкова не стеснялись вступать в активный прессинг, стараясь как можно быстрее вернуть контроль над мячом. На 79-й минуте после разыгранного аута мяч оказался в штрафной гостей. Алексей Никитин выиграл верховую борьбу и переправил игровой снаряд в сторону ворот. Шитов хладнокровно спас свой коллектив. Но уже и Антон вскоре оказался бессилен на последнем рубеже.Еще один полузащитник, вышедший на замену, Даниил Арсентьев выкатил классный пас Илье Сафронову. 17-й номер «Ротора», оказавшись на линии штрафной, мастерски отправил мяч точно под перекладину и сравнял счет к ликованию родных трибун. После этого уже оба клуба намеревались вырвать победу в матче. Моменты возникали у двух команд. Главный арбитр встречи из-за больших пауз в ходе основного времени добавил целых 11 минут. В концовке сил после такого энергозатратного поединка практически ни у кого из спортсменов не осталось.Кроме того, эмоции переполняли футболистов и одного, и другого клуба. Иван Пяткин на краю поля дважды толкнул соперника и страсти после этого закипели с новой силой. Началась потасовка с выяснениями отношений. Прибежали разнимать игроков даже судьи на линии. По итогам конфликта Пяткин получил предупреждение, а Ризван Ахмедханов, вышедший на замену в концовке, был удален. У «Велеса» желтую карточку получил Рустам Сосранов. Однако после возобновления встречи матч скоро завершился.