Четыре старых ФАПа ликвидируют в малонаселенных хуторах Волгоградской области

В Волгоградской области принято решение о закрытии в четырех малонаселенных хуторах обособленных подразделений Кумылженской и Михайловской ЦРБ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение комиссии при облздраве по оценке принятия таких решений, будут ликвидированы ФАПы в хуторе Галкин Кумылженского района и три ФАПа в Михайловском районе в хуторе Зиновьев, в хуторе Большемедведевский и хуторе Глинище.

В документах поясняется, что, к примеру, решение о ликвидации ФАПа в хуторе Галкин принято «в связи с малочисленностью жителей, проживающих на указанной территории (зарегистрировано 57 человек, фактически проживает 24), высоким процентом износа зданий фельдшерско-акушерского пункта».

Дальнейшая медицинская помощь жителям этого населенного пункта будет оказываться специалистами выездного ФАПа, которые будут приезжать в хутор ежемесячно каждый третий понедельник месяца. Также предусмотрена помощь специалистов близлежащих участковых больниц.

Аналогичная ситуация сложилась и в трех населенных пунктах Михайловского района, где дальнейшее оказание первичной медико-санитарной помощи населению будет обеспечена за счет выездных специалистов. Так, один раз в квартал в эти хутора будет приезжать передвижная флюорографическая установка, передвижная маммографическая установка и мобильная бригада.

Также на комиссии рассматривался вопрос о ликвидации Левинского ФАПа в хуторе Княжеский-1 Михайловского района, но положительного решения принято не было в связи с тем, что в этом населенном пункте проживает 250 человек, а расстояние до ближайшей медицинской организации превышает 6 км. Специалисты пришли к выводу, что закрытие этого ФАПа нецелесообразно и приведет к нарушению оказания первичной медико-санитарной помощи населению.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что четыре ликвидируемых ФАПа не работают уже давно, а большинство зданий находятся в полуразрушенном состоянии (на фото - ред.). Однако ЦРБ продолжают оплачивать налог на это ветхое имущество, не имея возможности направить деньги на другие цели.

- Просто отказаться от этих объектов или переформатировать их ЦРБ не могут — для этого в соответствии с законодательством необходимо провести серию процедур. Этот процесс и был запущен на основании обращения руководителей учреждений. Комиссией принято решение о невозможности функционирования данных объектов, - пояснили в облздраве.

Жители указанных населенных пунктов, как указывают в ведомстве, медицинскую помощь получают.

- Работают выездные бригады квалифицированных специалистов, действуют передвижные мобильные комплексы, работает служба скорой помощи. Так, в соответствии с графиком осуществляется выезд врача терапевта и врачей других специальностей, население обеспечено охватом экстренной помощи. В хуторе Галкин будет организовано домовое хозяйство, которое будет обеспечено необходимым оборудованием, - рассказали в ведомстве.

В Волгоградской области также прорабатывается вопрос включения мероприятий по строительству новых ФАПов в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Всего с 2014 года в регионе было построено 110 объектов здравоохранения первичного звена, в том числе 89 новых ФАПов, два офиса врача общей практики, 19 отделений общей врачебной практики. До 2025 года предусмотрено строительство еще 24 объекта здравоохранения и капитальный ремонт 37 зданий медорганизаций.

Фото ликвидируемого ФАПа: комитет здравоохранения Волгоградской области