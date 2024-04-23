Победа «Каустика» над «Акбузатом» спасла волгоградцев от вылета из Суперлиги





Гандболисты «Каустика» накануне, 22 апреля, на родной площадке одолели уфимский «Акбузат» со счетом 38:33 в очередном матче турнира за 9-12 места в Суперлиге, сообщает V102.RU.



Плотность в турнирной таблице настолько высокая, что перед вчерашним поединком гости опережали хозяев всего на три очка. Поэтому у «химиков» была хорошая возможность перед своими болельщиками приблизиться к конкурентам и увеличить шансы на девятое место, дающее право избежать стыковых встреч в борьбе за выживание. В начале игры уфимцы выходили вперед, но «Каустик» оба раза отыгрывался благодаря дублю Виктора Бабкина. Затем последовал ударный отрезок в исполнении волгоградской команды. Два выстрела Вадима Ибракова, а также заброшенные мячи в результате контратак от Бабкина и Даниила Кольцова поспособствовали серьезному отрыву хозяев в плюс четыре — 6:2.«Химики» контролировали ситуацию на площадке, постепенно наращивая преимущество. В третьей десятиминутке Семен Арзамасов заработал пенальти, который результативно исполнил Никита Ларин и счет стал 18 :11 в пользу «Каустика». За пару минут до перерыва рулевой хозяев Дмитрий Бочарников взял тайм-аут, а после возвращения в игру Бабкин эффективно завершил позиционную атаку и установил окончательный результат первого тайма — 19 13.На старте второй половины отличился игрок гостей Дмитрий Калугин, однако после этого снова последовал удачный отрезок у волгоградских спортсменов, по ходу которого дважды поразил ворота Данила Иванов и еще раз отметился Даниил Кольцов. До середины тайма болельщики могли быть уверены в итоговом успехе хозяев. Но все же подопечные Бочарникова немного сбавили обороты, чем и воспользовались соперники, сократив отставание до трех мячей в какой-то момент.К счастью, своевременным оказался дубль Арзамасова, а также последовавшие после этого точные выстрелы Максима Хохлова и Андрея Воробьева за десять минут до финальной сирены. При этом ситуацию для волгоградцев слегка усложнило удаление одного из лидеров и капитана команды Никиты Ларина, вынужденного досрочно завершить поединок. Но в то же время на одну из первых ролей вышел и голкипер волгоградского коллектива Глеб Великанов, отразивший несколько бросков в концовке и внесший вклад в итоговую викторию «Каустика» со счетом 38:33.В результате выигрыша «химики» обезопасили себя от прямого вылета и сравнялись по очкам со «СГАУ-Саратов» и теперь делят вместе с ним 10-11 места. А от «Акбузата», который располагается на девятой позиции, обе команды отстают всего на один балл. В следующем матче 29 апреля волгоградцы на выезде встретится с омским «Скифом», уже лишившимся шансов уйти с последнего места в турнирной таблице.Спортивный обозреватель V102.RU Иван ТюгаевФото: ГК «Каустик» VK.com