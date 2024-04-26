Экономика

Все сломали? Волгоградские депутаты озаботились судьбой проданной судоверфи

Экономика 26.04.2024 08:20
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26.04.2024 08:20


Депутаты Волгоградской облдумы направили в администрацию региона обращение с просьбой взять на контроль ситуацию на судостроительном заводе, новые собственники которого, по мнению парламентариев, не выполняют обязательства по развитию площадки  оборонзаказа. Как рассказали V102.RU в думе, владелец когда-то знаменитой на всю страну судоверфи, где делали сухогрузы и наливные грузовые суда, согласно договору купли-продажи должен был не только сохранить уникальный комплекс, но и предпринять шаги по организации производства.
Однако на сегодняшний день информация о работе площадки, сроках реализации инвестпроектов по созданию новых рентабельных производств отсутствует, как и соглашение с Минпромторгом РФ, которое должны были заключить новые собственники, подчеркнули в облдуме.
Напомним, осенью прошлого года имущественный комплекс ОАО «Волгоградский судостроительный завод» был продан на отрытых торгах почти в 2,5 раза дешевле заявленной стоимости. Победителем аукциона стало ООО «ХизМет» (ИНН 9704086755), которое приобрело завод через агента Эрнеса Радионова из Тюменской области 427 миллионов 999 тысяч 999 рублей и 99 копеек.
Согласно системе СПАРК, ООО «ХизМет» зарегистрировано в Москве. Предприятие занимается сбором неопасных отходов и имеет лицензию на переработку лома черных или цветных металлов. В перечне видом деятельности также указаны обработка отходов и  лома черных и цветных металлов, строительство жилых и нежилых зданий, разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки. Совладельцы компании - трое граждан России. Бенефициаром указан бизнесмен Адам Безиев (65% доли). Денис Дятлов является гендиректором, ему также принадлежит 30% доли в уставном капитале. Еще 5% числится за Денисом Лавриным. 
В связи со спецификой деятельности нового собственника завода ранее высказывались опасения, что оборудование предприятия может быть вывезено на лом. 

Напомним, что ОАО «Волгоградский судостроительный завод» было признано банкротом в мае 2013 года. 

Фото Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры

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