Происшествия

В Волгограде после взрыва котла сгорели дом и иномарка

Происшествия 26.04.2024 09:56
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26.04.2024 09:56


В СНТ «Нефтяник-2» в Советском районе Волгограда сгорел двухэтажный деревянный дом с автомобилем Ford Mondeo из-за неисправности газового оборудования. Как сообщает V102.RU, пожар случился ночью 25 апреля на улице Джабаева, 44. 

По предварительной информации экстренных служб, пожар на площади 200 квадратных метров произошел вследствие взрыва газового котла. 

– В 02:55 произошло возгорание дома площадью деревянного дома площадью 100 квадратных метров, а также автомобиля Ford Mondeo, - пояснил источник ИА «Высота 102». – Предварительная причина возгорания – разгерметизация газового оборудования

Уточняется, что в пожаре никто из людей не пострадал. 

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