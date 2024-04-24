«Ротор» 24 апреля встретится с «Велесом» в Волгограде





Волгоградский «Ротор» сегодня, 24 апреля, на домашней арене примет московский «Велес» в десятом туре чемпионата Второй лиги группы «Золото». Начало матча в 19 00 ч., сообщает V102.RU.



Эти же соперники встречались в первом круге 10 марта в столичном регионе. Та игра получилась равной с обоюдными шансами на успех. Илья Сафронов открыл счет, но после перерыва Иван Сутугин сравнял. И лишь в компенсированное время Сафронов отметился победным голом и оформил дубль, в результате чего волгоградцы увезли тяжелую и очень важную победу, которая до сих пор остается единственной викторией подопечных Сергея Попкова на выезде в нынешнем первенстве. С тех пор команды успели провести по шесть поединков. И оба коллектива испытывают проблемы с выигрышными результатами. «Ротор» на этом отрезке по два раза победил, проиграл и сыграл вничью. В последнем туре сине-голубые совершили неудачный вояж в Новосибирск, где в манеже проиграли местному одноименному клубу со счетом 0:2. Волгоградский клуб застрял на данный момент в середине таблицы, находясь на пятом месте с 11-ю набранными очками. До первого места уже семь очков, а до идущей второй «Уфы» - три балла.У «Велеса» ситуации еще более непростая. За все восемь проведенных туров «крылатые быки», находящиеся на последней, десятой строчке, одержали всего лишь одну минимальную победу дома над «Муромом» и сыграли вничью с «Челябинском» на выезде. В последнем туре подшефные Александра Грищенко в родных стенах уступили липецкому «Металлургу» со счетом 0:2. Как заявил сам наставник столичного коллектива, перед его командой на эту весну стоит основная задача остаться в «золотой» группе, а для этого нужно попадать обязательно в первую шестерку. И «Ротор», и «Велес» решают свои турнирные задачи, но для каждого из соперников сегодняшний матч может стать одним из ключевых в плане дальнейших перспектив. Победа нужна обеим командам и болельщики также находятся в предвкушении вечернего противостояния на Волгоград Арене.