Третьего ищут: в Волгограде во время сплава на байдарке утонули директор фирмы с коллегой

Трое мужчин пропали после того, как отправились на байдарке в водное путешествие в Волгоградской области. Тела двоих уже обнаружены, третьего ищут.



Как стало известно ИА «Высота 102», 21 апреля около полудня 58-летний житель Волгограда и двое 24-летних парней спустили на воду байдарку на ерике Грязный в районе СНТ «Кинотехник» города Краснослободск и направились вниз по течению в сторону Волги. После этого мужчины перестали выходить на связь и пропали.

Накануне в ходе спасательно-поисковых работ на краю острова Сарпинский на берегу Волги было обнаружено тело одного из пропавших – 24-летнего мужчины. Труп 58-летнего волгоградца нашли на берегу Волги около поселка Черный Яр в Астраханской области. Еще одного 24-летнего парня ищут до сих пор.



По сведениям информагентства, старший из погибших является руководителем строительной фирмы. Двое 24-летних парней также работали в этой компании. Один из молодых людей проживал в Нижнем Новгороде, а другой – в Ростовской области.

Фото Алексея Костякова/V102.RU