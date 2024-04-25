В сквере Александры Пахмутовой в Волгограде установили ее фотографии

Десять трехсторонних стендов с фотографиями Александры Пахмутовой установили в Волгограде в сквере, который назван в ее честь.

Как сообщили V102.RU в администрации региона, уличная фотовыставка развернута на южном склоне реки Царица в Ворошиловском районе, где находится сквер, носящий имя знаменитого композитора, Героя Социалистического Труда, народной артистки СССР и почетного гражданина Волгограда и Волгоградской области Александры Николаевны Пахмутовой.





- Волгоградцы и гости города-героя смогут увидеть редкие и не публиковавшиеся ранее фотографии творческого и семейного союза Александры Николаевны и Николая Николаевича Добронравова, друзей и коллег композитора, - рассказали в администрации.

В ближайшие дни здесь зазвучат и песни Александры Пахмутовой. Арт-объект в виде проигрывателя виниловых пластинок, который будет играть по-настоящему, установят в сквере уже в эти выходные.





Ранее сообщалось, что в 2024 году в Волгоградской области будет проводиться комплекс мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения Александры Пахмутовой.

Сегодня, 25 апреля, концерт «Трус не играет в хоккей» прошел в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Посетители услышали лучшие песни Александры Пахмутовой в джаз-роковой обработке в исполнении саксофониста Павла Новикова-Растопнина.

Фото: администрации Волгоградской области