Движение грузовиков ограничат с 20 мая в Волгоградской области из-за жары

Проезд большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам Волгоградской области ограничат с 20 мая по 31 августа из-за жары. Как сообщили V102.RU в облкомдортрансе, двигаться по дорогам, если дневная температура превысит 32 градусов, будет запрещено с 10.00 до 22.00.

- Такие меры предпринимаются в целях сохранения региональных и межмуниципальных дорог от деформации, а также в целях безопасности участников дорожного движения, - пояснили в профильном комитете обладмина.

Соответствующее постановление уже подписано главой региона. Руководителей транспортных организаций и компаний призывают скорректировать графики движения большегрузов, чтобы не нарушать указанное постановление и избежать штрафов.

В облкомдортрансе напомнили, что до 26 мая в регионе действует ограничения на проезд грузовиков через Волжскую ГЭС. Движение возможно только по мосту через Волгу с 22.00 до 7.00.

Фото из архива V102.RU