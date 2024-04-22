В Волгограде 24 апреля на двух площадках стартует юношеский турнир УЕФА









24 апреля в Волгограде стартует футбольный международный турнир развития УЕФА с юношескими сборными в возрастной категории до 16 лет. В соревнованиях примут участие команды из России, Казахстана, Сербии и Ганы. Бесплатные билеты зрителям можно получить по инструкции на сайте РФС, сообщает V102.RU.



В среду в 11-00 ч. на поле ВГАФК выйдут юноши из Сербии Казахстана, а на стадионе «Зенит», как и в прошлом году, выступят хозяева. Подопечные Станислава Коротаева откроют турнир встречей с футболистами Ганы в 16-30. Во втором туре в пятницу сыграют ребята из этой страны с Сербией и Россия с Казахстаном. Завершатся соревнования противостоянием между Казахстаном и Ганой и битвой нашей сборной с сербскими спортсменами 28 апреля также в 16-30 ч. на «Зените». Напомним, год назад юношеская сборная России выиграла турнир и сейчас уже более младшие футболисты будут сражаться за чемпионство, которое достанется команде, набравшей больше всех очков по итогам трех своих проведенных матчей.Вход на арены свободный, а билеты и сейчас можно получить на любой поединок. Как сообщает пресс-служба РФС, детям до 5 лет включительно они не потребуются в случае сопровождениях их близкими родственниками и, если они не занимают индивидуальные зрительские места.