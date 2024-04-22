Спорт

В Волгограде 24 апреля на двух площадках стартует юношеский турнир УЕФА

Спорт 22.04.2024 08:47
0
22.04.2024 08:47



24 апреля в Волгограде стартует футбольный международный турнир развития УЕФА с юношескими сборными в возрастной категории до 16 лет. В соревнованиях примут участие команды из России, Казахстана, Сербии и Ганы. Бесплатные билеты зрителям можно получить по инструкции на сайте РФС,  сообщает V102.RU.
 
В среду в 11-00 ч. на поле ВГАФК выйдут юноши из Сербии Казахстана, а на стадионе «Зенит», как и в прошлом году, выступят хозяева. Подопечные Станислава Коротаева откроют турнир встречей с футболистами Ганы в 16-30. Во втором туре в пятницу сыграют ребята из этой страны с Сербией и Россия с Казахстаном. Завершатся соревнования противостоянием между Казахстаном и Ганой и битвой нашей сборной с сербскими спортсменами 28 апреля также в 16-30 ч. на «Зените». Напомним, год назад юношеская сборная России выиграла турнир и сейчас уже более младшие футболисты будут сражаться за чемпионство, которое достанется команде, набравшей больше всех очков по итогам трех своих проведенных матчей.
 
Вход на арены свободный, а билеты и сейчас можно получить на любой поединок.  Как сообщает пресс-служба РФС, детям до 5 лет включительно они не потребуются  в случае сопровождениях их близкими родственниками и, если они  не занимают индивидуальные зрительские места.
 
Фото: сайт Российского футбольного союза

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
21.04.2024 13:01
Спорт 21.04.2024 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2024 20:19
Спорт 20.04.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2024 16:21
Спорт 20.04.2024 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2024 08:14
Спорт 20.04.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2024 20:41
Спорт 19.04.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2024 12:50
Спорт 19.04.2024 12:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2024 09:34
Спорт 19.04.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2024 20:23
Спорт 18.04.2024 20:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2024 21:21
Спорт 16.04.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2024 20:40
Спорт 15.04.2024 20:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2024 08:26
Спорт 15.04.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2024 19:46
Спорт 14.04.2024 19:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2024 14:42
Спорт 14.04.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2024 12:53
Спорт 13.04.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2024 19:06
Спорт 11.04.2024 19:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:40
Под Волгоградом на американском заводе 26 апреля зазвучат электросиреныСмотреть фотографии
12:21
Волжская ГЭС перешла на максимальные сбросыСмотреть фотографии
12:11
«Часами стояли на пекле»: в Камышине после скандала с очередью на автобус усилят маршрут «Автостоянка — Кладбище»Смотреть фотографии
12:02
Волгоградцу грозит до 16 лет тюрьмы за убийство, совершенное стуломСмотреть фотографии
11:50
Был Ленин такой золотой: памятник вождю мирового пролетариата почернел в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
В Котельниково Волгоградской области засияла новая звезда мирового боксаСмотреть фотографии
11:33
Водитель Toyota «забодал» фуру на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Волгоградцы отпразднуют Первомай и День Победы в условиях режима повышенной готовностиСмотреть фотографии
10:52
Опубликован маршрут ретропоезда «Воинский эшелон» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Запуск семи фонтанов в центре Волгограда оценили в 1,8 млн рублейСмотреть фотографии
10:35
Нашли в лесу: стали известны подробности гибели студента из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:12
В пойме Царицы рабочие заменили 168-метровый отрезок старого трубопроводаСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде отменили отключение горячей водыСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде 24 апреля на двух площадках стартует юношеский турнир УЕФАСмотреть фотографии
08:37
Суд арестовал трех волгоградцев за похищение двоих человекСмотреть фотографии
08:11
Волгоградец принес в поликлинику опасного клещаСмотреть фотографии
06:45
Глава Котовского района Чумаков объявил об уходе в отставкуСмотреть фотографии
21:22
Балканский циклон принес в Волгоградскую область грозовые ливниСмотреть фотографии
20:09
Троих рыбаков на лодке с мотором задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:13
Сотрудницу колл-центра в Волгограде нашли мертвой на работеСмотреть фотографии
18:16
«Работа порой даже снится»: волгоградский танцор хип-хопа стал одним из самых известных звонарей РоссииСмотреть фотографии
17:59
Волгоградцев ждет длинная рабочая неделяСмотреть фотографии
17:34
Вандалы разрисовали граффити вагоны на линии СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:04
Волгоградская облдума опубликовала обобщенные сведения о доходах депутатовСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцы сняли на видео стену огня у жилых домовСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде утвердили охранное обязательство для аварийного «Маяка»Смотреть фотографии
13:55
«Фильмы о катастрофах ничуть не помогут»: знаменитый летчик Леха рассказал, как справиться с аэрофобиейСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области нашли мертвым пропавшего 18-летнего парняСмотреть фотографии
13:01
«Спартак» неудачно стартовал в первом матче финала СуперлигиСмотреть фотографии
11:41
Житель Волгоградской области «заплатил» за консультацию по приложению банка 392 тысячиСмотреть фотографии
 