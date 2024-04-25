Убийцу волгоградки за отказ рожать детей приговорили к 9,5 годам колонии

Тракторозаводский районный суд Волгограда огласил приговор 32-летнему мужчине, который убил свою 24-летнюю сожительницу и спрятал ее тело в подвале четырехэтажки, сообщили V102.RU в районном суде.

Фигурант уголовного дела, как установлено следствием, решился на тяжкое преступление после того, как девушка заявила, что не хочет от него детей и намерена разорвать с ним отношения. Волгоградец дождался, когда сожительница уснет и задушил ее. Тело он обмотал одеялом и спрятал в подвале многоквартирного дома. Его нашли только через три месяца при проведении ремонтных работ.

Убийцу приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.

Мужчина признал вину, написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию и расследованию убийства.





Ранее сообщалось, что тело нашли в многоквартирном доме №7 по улице Лодыгина. Когда была установлена личность погибшей, в квартире убийцы были проведены обыски. Правоохранителями в жилище был найден паспорт жертвы, а сам мужчина сознался в преступлении.