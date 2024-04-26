В Волгоградской области за 62 млн рублей купят 18 учебных комплексов БПЛА





Для образовательных учреждений Волгоградской области закупят 18 комплексов БПЛА. Как сообщает ИА «Высота 102», оборудование будет поставлено в местные образовательные учреждения для организации занятий с подростками. Соответствующий контракт был накануне опубликован на Госзакупках.

Согласно проектно-сметной документации, подрядчику предстоит поставить системы для организации учебных полётов в комплектации для колледжа, а также для кружков, открытых на базе школ. В общей сложности на закупку 18 комплектов БПЛА власти выделили 62 млн рублей, что в пересчёте на 1 единицу ощутимо превышает стоимость моделей популярных в любительском сегменте российского рынка квадрокоптеров.

Отметим, закупка осуществляется в рамках региональной программы по стимулированию спроса на БПЛА отечественного производства. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в Волгоградской области на базе школ созданы 45 центров развития грамотности в сфере управления дронами. До конца года здесь должны пройти обучение 1,3 тыс. ребят.