Спорт

Главный тренер «Ротора» заявил о готовности уйти в отставку

Спорт 24.04.2024 21:17
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24.04.2024 21:17


Сергей Попков после поражения «Ротора» от аутсайдера Второй лиги «Велеса» признал тренерские ошибки и выступил с сенсационным заявлением сразу после окончания матча. Как сообщает V102.RU, главный тренер волгоградского клуба так прокомментировал сегодняшний матч, в котором «Ротор» проиграл московскому клубу со счетом 2:3.
- Состав был неправильный, тактика была неправильной. Это заслуживает тренерской отставки. Сейчас буду разговаривать с руководством, - сказал наставник сине-голубых.
Подробности сегодняшнего драматичного матча – скоро на сайте V102.RU.


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