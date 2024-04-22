



Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» завершили чемпионат России Высшей лиги «Б» на восьмом месте. Волгоградская команда добралась до финала турнира, который прошел накануне, 21 апреля, в Волжском, в ФОК Авангард, где участницы боролись за 7-14 места, сообщает V102.RU.











В итоге первый сет «Олимп» взял с неприличным результатом — 25:7. Отметим, что после столь нужного отдыха волгоградский клуб наладил игру и в других партиях имел хорошие шансы зацепиться и догнать соперниц. Но в ключевые моменты не хватило где-то удачи, где-то свежести, где-то спокойных действий. 25:22 и 25:21 — с таким счетом завершился остаток финала, что означало крупную победу «Олимпа», который благодаря данной виктории занял седьмое место в первенстве, а волжанки финишировали на строчку ниже.











Президент волгоградского клуба и руководитель региональной федерации волейбола Николай Стасюк после финального матча с «Олимпом» специально для сайта V102.RU подвел итоги игры и сезона.







Теперь волгоградскую команду ожидает заслуженный отдых, а уже скоро спортсменки начнут готовиться к следующему чемпионату. Болельщикам стоит ожидать, что в межсезонье руководством будет проделана серьезная работа для перехода на более высокий уровень, в том числе и за счет новых квалифицированных исполнительниц, которые должны помочь улучшить нынешний результат.



После успешно пройденного группового этапа подопечные Александра Чернова в стартовом раунде плей-офф встречались с «Рязанью-РГУ». Первая партия осталась за гостьями — 25 :18. Хозяйкам пришлось вносить коррективы в игру для исправления ситуации. И им удалось отыграться - 25:22. Однако сопротивление со стороны заряженных на успех рязанских спортсменок было весомым и они снова повели в счете. Четвертая партия оказалась переломной. Волжанки, оставшись без права на ошибку, стиснули зубы и взяли сет — 25:14. Ну а на тайм-брейке преимущество волгоградского коллектива было неоспоримым — пятая партия выиграна 15:3, а заслуженная путевка в финал ожидала победительниц встречи в качестве награды.Однако уже в решающей битве за седьмое место, где бело-зеленым противостоял «Олимп» из Новосибирской области, у хозяек не пошло почти с самого начала. В стартовом сете подопечные Чернова буквально сами отдали победу оппоненткам. Было допущено много непростительных ошибок на приеме, в обороне и при своих ударах. Волжанки выглядели уставшими после нескольких энергозатратных поединков подряд на домашнем этапе. Не хватило настроя и концентрации, а сибирячки с радостью пользовались предоставленными возможностями атаковать и реализовывать имеющиеся моменты. Не помогли даже родные трибуны, традиционно искренне и громко болеющие за любимую и весьма молодую и перспективную команду.После окончания финала состоялась церемония награждения, которой предшествовало красочное танцевальное выступление молодых артисток. Отметим, что параллельно с плей-офф за 7-14 места в чемпионате проводился отдельный Кубок «Сталинградской победы», где «Волжаночка» стала второй и получила заслуженные серебряные медали и взошла на пьедестал почета. Чемпионом стал «Олимп», а тройку призеров замкнула «Рязань-РГУ». Не остались бело-зеленые и без индивидуальных наград. Капитан команды Софья Багрова стала лучшей нападающей тура, а Валерия Чукурова - лучшей блокирующей. Итоговая уверенная восьмая позиция в первый сезон выступления в Высшей лиге «Б», а также прогресс как отдельных волейболисток, так и всего коллектива в целом, может говорить о том, что «Волжаночка-ГРАСС» провела успешный сезон, который коллектив может занести себе в актив.-то- рассказал президент «Волжаночки-ГРАСС».