Спорт

Что хотели, выполнили: волейболистки «Волжаночки» закончили сезон в финале Высшей лиги

Спорт 22.04.2024 21:00
0
22.04.2024 21:00


Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» завершили чемпионат России Высшей лиги «Б» на восьмом месте. Волгоградская команда добралась до финала турнира, который прошел накануне, 21 апреля, в Волжском, в ФОК Авангард, где участницы боролись за 7-14 места, сообщает V102.RU.
 
После успешно пройденного группового этапа подопечные Александра Чернова в стартовом раунде плей-офф встречались с «Рязанью-РГУ». Первая партия осталась за гостьями — 25 :18. Хозяйкам пришлось вносить коррективы в игру для исправления ситуации. И им удалось отыграться - 25:22. Однако сопротивление со стороны заряженных на успех рязанских спортсменок было весомым и они снова повели в счете. Четвертая партия оказалась переломной.  Волжанки, оставшись без права на ошибку, стиснули зубы и взяли сет — 25:14. Ну а на тайм-брейке преимущество волгоградского коллектива было неоспоримым — пятая партия выиграна 15:3, а заслуженная путевка в финал ожидала победительниц встречи в качестве награды.
 
Однако уже в решающей битве за седьмое место, где бело-зеленым противостоял «Олимп» из Новосибирской области, у хозяек не пошло почти с самого начала. В стартовом сете подопечные Чернова буквально сами отдали победу оппоненткам. Было допущено много непростительных ошибок на приеме, в обороне и при своих ударах. Волжанки выглядели уставшими после нескольких энергозатратных поединков подряд на домашнем этапе. Не хватило настроя и концентрации, а сибирячки с радостью пользовались предоставленными возможностями атаковать и реализовывать имеющиеся моменты. Не помогли даже родные трибуны, традиционно искренне и громко болеющие за любимую и весьма молодую и перспективную команду.
 

В итоге первый сет «Олимп» взял с неприличным результатом — 25:7. Отметим, что после столь нужного отдыха волгоградский клуб наладил игру и в других партиях имел хорошие шансы зацепиться и догнать соперниц. Но в ключевые моменты не хватило где-то удачи, где-то свежести, где-то спокойных действий. 25:22 и 25:21 — с таким счетом завершился остаток финала, что означало крупную победу «Олимпа», который благодаря данной виктории занял седьмое место в первенстве, а волжанки финишировали на строчку ниже.
 
После окончания финала состоялась церемония награждения, которой предшествовало красочное танцевальное выступление молодых артисток. Отметим, что параллельно с плей-офф за 7-14 места в чемпионате проводился отдельный Кубок «Сталинградской победы», где «Волжаночка» стала второй и получила заслуженные серебряные медали и взошла на пьедестал почета. Чемпионом стал «Олимп», а тройку призеров замкнула «Рязань-РГУ». Не остались бело-зеленые и без индивидуальных наград. Капитан команды Софья Багрова стала лучшей нападающей тура, а Валерия Чукурова - лучшей блокирующей. Итоговая уверенная восьмая позиция в первый сезон выступления в Высшей лиге «Б», а также прогресс как отдельных волейболисток, так и всего коллектива в целом, может говорить о том,  что «Волжаночка-ГРАСС» провела успешный сезон, который коллектив может занести себе в актив.


Президент волгоградского клуба и руководитель региональной федерации волейбола Николай Стасюк после финального матча с «Олимпом» специально для сайта V102.RU подвел итоги игры и сезона.
 
- Последней игрой недоволен, но в целом выполнили результат на сто процентов. Ставили задачу попасть в середину, и это получилось. В финале нам не хватило опыта. Я сразу сказал в начале встречи, что играют молодость с опытом. Молодость может иногда выиграть, но в основном побеждает опыт. В первом поединке с «Олимпом» мы одержали победы  на групповой стадии и сыграли быстро. Они посмотрели, кто,  где какой игрок и кого-то прихватили. Все вопросы сегодня соперник  решил стремительно. Общие итоги — крутой турнир, классные команды и красивая церемония закрытия. Ну, а мы будем ставить на сезон 24-25 уже более высокие цели,- рассказал президент «Волжаночки-ГРАСС».
 

Теперь волгоградскую команду ожидает заслуженный отдых, а уже скоро спортсменки начнут готовиться к следующему чемпионату. Болельщикам стоит ожидать, что в межсезонье руководством будет проделана серьезная работа для перехода на более высокий уровень,  в том числе и за счет новых квалифицированных исполнительниц, которые должны помочь улучшить нынешний результат.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Федерация волейбола Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.04.2024 08:47
Спорт 22.04.2024 08:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2024 13:01
Спорт 21.04.2024 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2024 20:19
Спорт 20.04.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2024 16:21
Спорт 20.04.2024 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2024 08:14
Спорт 20.04.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2024 20:41
Спорт 19.04.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2024 12:50
Спорт 19.04.2024 12:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2024 09:34
Спорт 19.04.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2024 20:23
Спорт 18.04.2024 20:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2024 21:21
Спорт 16.04.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2024 20:40
Спорт 15.04.2024 20:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2024 08:26
Спорт 15.04.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2024 19:46
Спорт 14.04.2024 19:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2024 14:42
Спорт 14.04.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2024 12:53
Спорт 13.04.2024 12:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
В Волгограде на три года закроют музей «Память»Смотреть фотографии
21:00
Что хотели, выполнили: волейболистки «Волжаночки» закончили сезон в финале Высшей лигиСмотреть фотографии
20:33
«Хотя бы в два раза»: КСП предложила водителям волгоградских чиновников побольше работатьСмотреть фотографии
20:03
Волгоградец отсудил у мэрии 124 тысячи за убитую в 20-сантиметровой яме ToyotaСмотреть фотографии
19:31
СК возбудил дело на треш-стримера, оскорбившего участников СВОСмотреть фотографии
19:04
В Пензе задержан оскорбивший участников СВО треш-стример из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:22
Под Волгоградом браконьера осудили за вылов рыбы «черпаком»Смотреть фотографии
17:49
В Волгоградской области при проверке ГТС нашли больше 200 нарушенийСмотреть фотографии
17:48
«Сближает поколения»: в Дубовской школе-интернате прошел весенний субботникСмотреть фотографии
17:14
Пострадавшую под колесами Renault школьницу перевели из Волгограда в МосквуСмотреть фотографии
16:36
На СВО погиб контрактник из Волгоградской области Виктор ПудовкинСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде членам межэтнической банды налетчиков дали на троих 40 летСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Полицейские и байкеры открыли мотосезон в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:27
Подвело здоровье: депутаты приняли досрочную отставку главы Котовского районаСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде новой улице присвоят имя заслуженного металлурга Ивана ВолковаСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде вместо первомайской демонстрации проведут митингСмотреть фотографии
14:44
Банк Уралсиб вошел в топ-10 ипотечных банков за 2023 годСмотреть фотографии
14:10
В волгоградском цирке начали реконструкцию трибунСмотреть фотографии
14:00
Волгоградец выплатил почти 1 млн рублей штрафов за нарушение ПДДСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде на видео попало ДТП с участием трех легковушекСмотреть фотографии
12:40
Под Волгоградом на американском заводе 26 апреля зазвучат электросиреныСмотреть фотографии
12:21
Волжская ГЭС перешла на максимальные сбросыСмотреть фотографии
12:11
«Часами стояли на пекле»: в Камышине после скандала с очередью на автобус усилят маршрут «Автостоянка — Кладбище»Смотреть фотографии
12:02
Волгоградцу грозит до 16 лет тюрьмы за убийство, совершенное стуломСмотреть фотографии
11:50
Был Ленин такой золотой: памятник вождю мирового пролетариата почернел в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
В Котельниково Волгоградской области засияла новая звезда мирового боксаСмотреть фотографии
11:33
Водитель Toyota «забодал» фуру на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Волгоградцы отпразднуют Первомай и День Победы в условиях режима повышенной готовностиСмотреть фотографии
10:52
Опубликован маршрут ретропоезда «Воинский эшелон» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Запуск семи фонтанов в центре Волгограда оценили в 1,8 млн рублейСмотреть фотографии
 