После успешно пройденного группового этапа подопечные Александра Чернова в стартовом раунде плей-офф встречались с «Рязанью-РГУ». Первая партия осталась за гостьями — 25 :18. Хозяйкам пришлось вносить коррективы в игру для исправления ситуации. И им удалось отыграться - 25:22. Однако сопротивление со стороны заряженных на успех рязанских спортсменок было весомым и они снова повели в счете. Четвертая партия оказалась переломной. Волжанки, оставшись без права на ошибку, стиснули зубы и взяли сет — 25:14. Ну а на тайм-брейке преимущество волгоградского коллектива было неоспоримым — пятая партия выиграна 15:3, а заслуженная путевка в финал ожидала победительниц встречи в качестве награды.
После окончания финала состоялась церемония награждения, которой предшествовало красочное танцевальное выступление молодых артисток. Отметим, что параллельно с плей-офф за 7-14 места в чемпионате проводился отдельный Кубок «Сталинградской победы», где «Волжаночка» стала второй и получила заслуженные серебряные медали и взошла на пьедестал почета. Чемпионом стал «Олимп», а тройку призеров замкнула «Рязань-РГУ». Не остались бело-зеленые и без индивидуальных наград. Капитан команды Софья Багрова стала лучшей нападающей тура, а Валерия Чукурова - лучшей блокирующей. Итоговая уверенная восьмая позиция в первый сезон выступления в Высшей лиге «Б», а также прогресс как отдельных волейболисток, так и всего коллектива в целом, может говорить о том, что «Волжаночка-ГРАСС» провела успешный сезон, который коллектив может занести себе в актив.
- Последней игрой недоволен, но в целом выполнили результат на сто процентов. Ставили задачу попасть в середину, и это получилось. В финале нам не хватило опыта. Я сразу сказал в начале встречи, что играют молодость с опытом. Молодость может иногда выиграть, но в основном побеждает опыт. В первом поединке с «Олимпом» мы одержали победы на групповой стадии и сыграли быстро. Они посмотрели, кто, где какой игрок и кого-то прихватили. Все вопросы сегодня соперник решил стремительно. Общие итоги — крутой турнир, классные команды и красивая церемония закрытия. Ну, а мы будем ставить на сезон 24-25 уже более высокие цели,- рассказал президент «Волжаночки-ГРАСС».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Федерация волейбола Волгоградской области