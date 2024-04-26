



Сегодня в Волгограде на площадке музея изобразительных искусств имени И. И. Машкова состоялась презентация уникальной интерактивной выставки, посвящённой произведениям, некогда находившимся в Сталинградской картинной галерее. Её экспонаты были утрачены в 1942 году, однако, благодаря нейросети Kandinsky от Сбера в рамках проекта «Возрождённая коллекция» часть картин, удалось воссоздать по нескольким изображениям, опубликованным в одном из музейных каталогов.

В торжественной церемонии открытия экспозиции сегодня приняли участие представители региональной власти, Сбера, внуки и правнуки директора Сталинградской картинной галереи, а также художники, искусствоведы и рядовые посетители музея.

История исчезновения уникальных произведений, некогда хранившихся в Сталинграде, давно вызывала интерес у исследователей. Ей посвящены научные работы, расследования и даже документальные фильмы. Однако до сих пор никто не может точно сказать, были ли экспонаты уничтожены во время боёв или всё же их успели эвакуировать. Если картины покинули галерею, то кто, когда и куда их вывез? На эти вопросы на сегодняшний день достоверного ответа нет.

— Загадок вокруг этой истории очень много. Ни в частных коллекциях, ни на аукционах, ни в одном музее России и мира их не удалось найти. Поэтому, наверное, уже можно считать, что экспозиция полностью погибла в дни Сталинградской битвы. Однако сегодня, благодаря Сберу, пусть и в формате дополненной реальности, но мы сможем вновь увидеть девять произведений, — рассказала директор музея имени И. И. Машкова Варвара Озерина.

Воссоздать картины Сберу удалось благодаря нескольким чёрно-белым фотокопиям, сохранившимся в плохом качестве на страницах одного из каталогов, выпущенных по инициативе директора галереи Александра Ивлиева в 1941 году.

Специалисты при участии волгоградских искусствоведов обобщили всю имеющуюся информацию об утраченных произведениях и с помощью нейросети Kandinsky смогли воссоздать художественные произведения. В их числе картины: Абрама Архипова «Старик», Дессарта «Похищение Европы», Сергея Иванова «Больная», Владимира Маковского «Стадо», Александра Моравова «Старик», Ильи Репина «Портрет Званцевой», Василия Сурикова «Казак-гребец», Константина Юона «Март» и этюда к картине «Явление Христа народу» Александра Иванова.

— Волгоградская область — один из лидеров цифровой трансформации, регион, который активно внедряет технологии искусственного интеллекта во многие сферы, и культура — не исключение. В прошлом году мы с администрацией Волгоградской области реализовали ряд проектов, которые показали, что технологии позволяют по-новому взглянуть на историю, привлечь внимание молодёжи к вопросам сохранения исторической памяти. «Возрождённая коллекция» — еще один шаг в этом направлении. Сталинградская картинная галерея была настоящим культурным центром города. Когда пришла война, здание галереи оказалось в самом сердце бомбардировок. Коллекцию пытались спасти, однако вывезти картины из пылающего Сталинграда так и не удалось, об их судьбе доподлинно ничего не известно до сих пор. В архивах сохранились только черно-белые фотографии части коллекции, которые проанализировал искусственный интеллект, помог воссоздать утраченное наследие, — подчеркнул первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Реализовать столь необычный проект специалистам удалось благодаря поддержке инициативы на уровне региональных властей.

— Искусственный интеллект занимает все большее место в современной жизни. В Волгоградском регионе уже есть успешный опыт использования нейротехнологий в агропромышленном комплексе, здравоохранении, транспорте, туризме и других отраслях. Многие из этих инициатив реализуются в партнерстве со Сбером. Выставка «Возрождённая коллекция» — еще один социально ориентированный проект Сбера, направленный на сохранение культурного наследия региона и всей страны. Этот пример демонстрирует новые возможности AI, которые позволяют не только создавать художественные произведения, но и воскрешать утерянные полотна, — отметил первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев.

Организаторы сознательно отказались от печати полученных изображений. В выставочном зале помещены лишь обрамления картин, внутри которых расположен специальный QR-код. Отсканировав его с помощью камеры смартфона, у посетителей в интернет-браузере открывается специальный интерфейс дополненной реальности, где вместо метки на экране смартфона появляется соответствующее произведение. Таким образом искусствоведы попытались подчеркнуть, что оригиналы всё же навсегда были утрачены, а воссозданные картины — фантазии искусственного интеллекта.

Для посещения выставка будет доступна с 26 апреля по 23 июня 2024 года. Также все желающие могут посмотреть работы в 3D-галерее на сайте проекта. Помимо картин, на онлайн-выставке можно увидеть воссозданный образ самой Сталинградской картинной галереи, уничтоженной во время Сталинградской битвы, и её директора Александра Ивлиева, не вернувшегося с фронта.

Отметим, проект «Возрождённая коллекция» существует уже второй год. Благодаря нейросети Kandinsky свет смогли вновь увидеть полотна Василия Кандинского, Александра Родченко, Роберта Фалька, Николая Милиоти и других художников из фондов Воронежского областного художественного музея, утраченные при оккупации города в годы Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.