Под Волгоградом 17-летние подростки готовили теракты по указке Украины

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области задержали двоих 17-летних подростков, которые подозреваются в совершении террористической деятельности по указанию украинских кураторов, передает V102.RU.

Как сообщили в СУ СКР по региону, проживающие в городе Волжском молодые люди заключены под стражу. Им вменяется ч.2 ст.205.5 УК РФ – участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.

Установлено, что подростки вступили в запрещенную Верховным судом России проукраинскую террористическую организацию, основной идеологией которой является расовое и религиозное превосходство.

- Фигуранты по указанию украинских кураторов повреждали автомобили граждан, в том числе с символикой поддержки специальной военной операции, - сообщили в следственном органе. - Обвиняемые также по поручению кураторов осуществляли подготовку на территории региона крупных терактов, в том числе в местах массового скопления людей. В рамках подготовки по предоставленной инструкции они самостоятельно изготовили взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства задержанных, обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, СВУ с поражающими элементами, пиротехническая смесь.





Напомним, что ранее жители города Волжского сообщали в социальных сетях о массовой эвакуации жильцов многоквартирного дома, расположенного на ул. Пионерской. Так, в частности, по информации волжан, в срочном порядке 9 апреля вечером покинуть жилища попросили проживающих в одной из многоэтажек по указанной улице. Тогда же горожане сообщали, что в одной из квартир, где по предварительным данным и проживал один из подростков, сотрудниками Росгвардии и УФСБ проводились обыски. Более того, самые осведомленные волжане утверждали, что у юноши дома были обнаружены автомат и взрывчатые вещества.

По информации телеграм-канала Сапа Юг, 17-летние подростки состояли в неонацистском движении и планировали совершить теракт в отделе полиции города Волжского на ул. Карбышева. Еще 12 апреля, уточняют авторы каналы, обоих волжан отправили под стражу.

Фото: Жесть Волжского / t.me