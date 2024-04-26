Трагическую весть о гибели тренера женской команды «Спартак-Волгоград» по водному полу Алексея Сигитова получили его коллеги. Как сообщили V102.RU в клубе, Алексей Сигитов был мастером спорта, являлся воспитанником местной ватерпольной школы.
- Это невосполнимая утрата для нас, - поделился с V102.RU председатель федерации Волгоградской области по водному поло Александр Глинянов. – Алексей когда-то у меня тренировался, был неплохим спортсменом, после окончания карьеры стал детским тренером. В клубе работал с 2010 года. Воспитанники его очень любили.
По словам Александра Глинянова, Алексей принял решение отправиться на СВО в конце лета прошлого года.
- Он был настоящим патриотом, пошел на СВО добровольцем, воевал штурмовиком – все время был на передовой, - вспоминает Александр Сергеевич. – В феврале он был ранен, лечился в госпитале в Севастополе, а потом снова вернулся на передний край. О гибели Алексея сообщили его маме. Мы до последнего не верили, но, к сожалению, наши надежды на то, что это может быть ошибкой, не оправдались.
Алексей Сигитов воспитывал двоих детей. В памяти коллег, его учеников он навсегда останется скромным, жизнелюбивым человеком, который в определенный момент сделал свой выбор и поставил на первое место защиту Родины.
Коллаж Алексея Костякова/V102.RU