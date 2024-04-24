Сергей Попков покинул «Ротор»

Спорт 24.04.2024 22:06
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24.04.2024 22:06
Главный тренер «Ротора» покинул свой пост.
- В связи с неудовлетворительными результатами клуба Сергей Николаевич принял решение подать в отставку, которая была принята, - сообщили V102.RU в «Роторе».
Сергея Попкова поблагодарили за работу и пожелали удачи в дальнейшей работе.
Напомним, после окончания сегодняшнего матча, в котором «Ротор» проиграл аусайдеру Второй лиги «Велесу» со счетом 2:3, Сергей Попков признал тренерские ошибки и неправильную тактику игры и заявил о готовности уйти в отставку.
Сергей Попков возглавил сине-голубых в августе прошлого года. Под его руководством команда заняла третье место в осенней части чемпионата. На данный момент волгоградский клуб после десятого тура идет на шестой позиции в турнирной таблице с 11-ю набранными очками.
Фото СК "Ротор" VK.com
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