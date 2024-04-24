Сергей Попков покинул «Ротор»





Главный тренер «Ротора» покинул свой пост. Главный тренер «Ротора» покинул свой пост.





- В связи с неудовлетворительными результатами клуба Сергей Николаевич принял решение подать в отставку, которая была принята, - сообщили V102.RU в «Роторе».





Сергея Попкова поблагодарили за работу и пожелали удачи в дальнейшей работе.

Напомним, после окончания сегодняшнего матча, в котором «Ротор» проиграл аусайдеру Второй лиги «Велесу» со счетом 2:3, Сергей Попков признал тренерские ошибки и неправильную тактику игры и заявил о готовности уйти в отставку.

Напомним, после окончания сегодняшнего матча, в котором «Ротор» проиграл аусайдеру Второй лиги «Велесу» со счетом 2:3, Сергей Попков признал тренерские ошибки и неправильную тактику игры и заявил о готовности уйти в отставку.

Сергей Попков возглавил сине-голубых в августе прошлого года. Под его руководством команда заняла третье место в осенней части чемпионата. На данный момент волгоградский клуб после десятого тура идет на шестой позиции в турнирной таблице с 11-ю набранными очками.

Сергей Попков возглавил сине-голубых в августе прошлого года. Под его руководством команда заняла третье место в осенней части чемпионата. На данный момент волгоградский клуб после десятого тура идет на шестой позиции в турнирной таблице с 11-ю набранными очками.