Спорт

«Динамо-Синара» 24 апреля стартует в плей-офф Суперлиги

Спорт 23.04.2024 20:35
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23.04.2024 20:35


Гандболистки «Динамо-Синары» завтра, 24 апреля,  на домашней арене в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна начнут четвертьфинальную серию Суперлиги поединком с «Ростов-Доном». Начало первого матча плей-офф - традиционно в 18-30 ч.,сообщает V102.RU.
 
Напомним,  динамовки финишировали на восьмом месте в турнирной таблице предварительного этапа. Бело-голубые за 32 тура одержали 17 побед, дважды сыграли вничью и 13 раз уступили. Ключевое поражение в борьбе за седьмую позицию волгоградская команда потерпела в родных стенах в конце марта от подмосковной «Звезды» — 26:28. В результате успеха именно звенигородский коллектив стал в итоге первым во второй шестерке и будет сражаться со столичным ЦСКА за выход в полуфинал. Но закончили регулярку подопечные Олега Кулешова на мажорной ноте, на самом финише обыграв на выезде ижевский «Университет» — 33:25.
 
Сразу после этого «Динамо» отправилось в Ростов-на-Дону, где «Синаре» предстояло выступить в «Финале четырех» Кубка России. Турнир получился успешным для волгоградского клуба. После поражения в полуфинале от московских армеек (23:33) бело-голубые в упорном матче за бронзу одолели фавориток противостояния, тольяттинскую «Ладу» со счетом 27-23 и по праву взошли на пьедестал почета. Хозяйки решающего этапа национального Кубка также имели хорошую возможность побороться за трофей. Как раз в своем полуфинале они оказались сильнее «Лады» — 25:22. Но в финальном поединке удача уже отвернулась от подопечных Ирины Дибировой. По пенальти праздновал викторию ЦСКА и в очередной раз забрал этот титул в свою  коллекцию.
 
Именно желто-черные, выигравшие регулярку, считаются фаворитами предстоящей четвертьфинальной серии. По ходу предварительного этапа ростовчанки дважды побеждали бело-голубых — 38:29 в Волгограде и 31:18 на своей домашней арене. Класс и уровень серебряных призеров прошлого розыгрыша Суперлиги, конечно же, неоспорим. «Синара» в ответ может продемонстрировать запредельный настрой и минимальное количество собственных ошибок для увеличения шансов на выход в следующий раунд.
 
В плей-офф все начинается заново и иногда здесь находится место различного рода сенсациям. Динамовские болельщики будут надеяться, что их любимая команда, как и на Кубке России, преподнесет сюрприз со знаком плюс. Напомним,  ответная встреча между этими соперниками состоится в  Ростове-на-Дону 30 апреля.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com
 

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