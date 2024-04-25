Ушедший в отставку главный тренер «Ротора» взял вину на себя





Сергей Попков, накануне покинувший пост главного тренера «Ротора» после домашнего поражения от столичного «Велеса» со счетом 2:3, на послематчевой пресс-конференции объяснил причины своего ухода и извинился перед болельщиками за последние неудачные результаты команды, сообщает V102.RU.







- Недооценки соперника точно не было. Все понимали ситуацию и очень хотели результат. Вопрос в неправильно выбранной тактике. Все-таки думали, что поле подросло и стало получше. Хотели в розыгрышах участвовать. На силовое давление перешли и больше стало получаться. Последствия тяжелейшего матча в Новосибирске, где играли на синтетике и под крышей, безусловно, сказались. Видно было, что у ребят неоптимальное состояние. Может быть, ротацию стоило проводить более активно на эту игру. Но я уже сказал, что тут многое что не так сделано с моей стороны. Поэтому вот такое решение, — заявил специалист.







- Хотел обратиться к журналистам и поблагодарить за совместную работу и терпение. Особая благодарность - болельщикам, Извините, что сегодня, в Новосибирске и в других матчах, где мы не побеждали, этого не сделали. Очень надеюсь, что «Ротор» поставленную задачу выполнит. Пытался честно делать свою работу, но получилось, как получилось. Поэтому всем спасибо. До свидания и всего доброго! — подытожил Сергей Попков.



- прокомментировал свое решение теперь уже экс-наставник сине-голубых.Также Попков рассказал, что турнирное положение «Велеса», занимающего последнее место в турнирной таблице, не повлияло на настрой его подопечных во вчерашнем поединке.В конце пресс-конференции бывший наставник волгоградского коллектива тепло попрощался с поклонниками команды.