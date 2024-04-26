Жара до +30 придет в Волгоградскую область

Общество 26.04.2024 08:58
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26.04.2024 08:58
В Волгоградской области в ближайшие несколько дней температура воздуха прогреется до +30 градусов. Такой прогноз, передает V102.RU, опубликовал Волгоградский ЦГМС. В областном центре 26, 27 и 28 апреля будет всего лишь на 1 градус меньше.
Ночью в регионе станет уже гораздо теплее, чем было в последние дни, когда местами температура опускалась всего до +3. Столбик термометра поднимется уже до +17 градусов. Осадков при этом в области в ближайшие дни к радости дачников и любителей пикников не ожидается.
Ранее V102.RU сообщало, что Волгоградскую область заденут отголоски песчаной бури, пришедшей из Африки. Накануне, напомним, в регионе бушевал сильный ветер.
Фото Павла Мирошкина/V102.ru
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